МОК определит дату проведения Олимпийских игр в Токио через три недели

Международный олимпийский комитет (МОК) определит дату проведения перенесенных Олимпийских игр в Токио приблизительно через три недели. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает The Mainichi в пятницу, 27 марта.

По словам собеседника издания, летние Игры в Токио могут быть перенесены на весну 2021 года по просьбе международных спортивных федераций. Это связано с тем, что лето в Токио очень жаркое, температура воздуха может прогреваться до 32 градусов.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

С призывом перенести соревнования неоднократно выступал японский премьер Синдзо Абэ. 24 марта он созвонился с президентом МОКа Томасом Бахом, после чего и было принято соответствующее решение. За перенос Игр ранее выступали Германия и США, Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в текущем году.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 530 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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