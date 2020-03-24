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Олимпийский комитет России поддержал перенос Олимпиады на 2021 год

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает перенос Олимпиады в Токио на 2021 год. Об этом говорится в заявлении главы комитета Станислава Позднякова, опубликованном на сайте организации во вторник, 24 марта.

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«Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего международного спортивного сообщества», — сказал Поздняков.

Он подчеркнул, что новые сроки проведения игр «с акцентом на весну 2021 года» в сложившихся обстоятельствах выглядят оптимально, так как позволят федерациям по всем видам спорта сохранить нужный формат отборочных турниров и не ломать соревновательный календарь.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. Ранее в этот день МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

С призывом перенести соревнования неоднократно выступал японский премьер Синдзо Абэ. Ранее в этот день он созвонился с президентом МОКа Томасом Бахом, после чего и было принято соответствующее решение. За перенос Игр ранее выступали Германия и США, Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в текущем году.

коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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