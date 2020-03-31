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Минобрнауки отверг возможность отмены экзаменов в вузах из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство науки и высшего образования не рассматривает полную отмену экзаменов в российских вузах на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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«Мы для себя в качестве рабочего сценария такое (отмена экзаменов. ― Ред.) не рассматриваем», ― сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на 2–4 недели, так как сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) были перенесены ранее.

Также Фальков подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах. Он пояснил, что сейчас увеличилось число выпускников школ, что влечет за собой необходимость в увеличении финансируемых государством мест.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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