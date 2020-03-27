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Фальков допустил перенос вступительных экзаменов в вузы из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вступительные экзамены в вузы могут быть перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться — будет перенос на более поздний срок», — приводит «РИА Новости» слова Фалькова.

Вместе с тем, он отметил, что дата будет назначена на один из трех летних месяцев.

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С 28 марта до 5 апреля студентов российских вузов отправят на каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции. Приказ в первую очередь касается организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России.

Кроме того, из-за текущей неблагоприятной эпидемиологической обстановки почти половина российских студентов решила разъехаться из общежитий по домам и перейти на дистанционное обучение.

В то же время Фальков рассказал о том, что более 80% российских высших учебных заведений перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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