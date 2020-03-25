В России наполовину опустели общежития вузов из-за COVID-19

Почти половина российских студентов решила разъехаться из общежитий по домам и перейти на дистанционное обучение. Об этом в среду, 25 марта, рассказал журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Что на сегодняшний день фиксируем? У нас порядка 45% студентов, проживающих в общежитиях, они общежития покинули и выразили желание уехать домой», — приводит «Интерфакс» слова Факлькова.

Он отметил, что, несмотря на такой серьезный отток студентов, вузы не стали полностью закрывать общежития, так как не у всех учащихся есть возможность уехать домой.

23 марта Фальков рассказал о том, что более 80% российских высших учебных заведений перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

Рекомендации о том, чтобы вузы перешли в онлайн-режим, поступили от министерства неделей ранее. Одними из первых тогда отреагировали в МГУ и выпустили соответствующий приказ.

Кроме того, Рособрнадзор временно приостановил проверки в российских вузах из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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