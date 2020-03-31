Федермессер ушла на карантин после интервью с Проценко

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер находится на карантине после интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила пресс-служба ОНФ.

«Нюта Федермессер находится на карантине. Она сдала анализы на коронавирус, результат ожидается в ближайшее время. Она чувствует себя хорошо», — цитирует «РИА Новости» заявление.

Получасовое интервью, о котором идет речь, было опубликовано 26 марта на YouTube-канале Федермессер.

Ранее 31 марта Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжит работать дистанционно.

Ожидается, что в связи с новостью об инфицировании Проценко, в больнице будут предприняты меры дополнительной безопасности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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