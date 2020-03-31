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В Москве выросли сроки доставки продуктов из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Москве из-за повышенного спроса в связи с пандемией коронавируса выросли сроки доставки продуктов из крупных сетей супермаркетов, выяснили «Известия» 31 марта, опросив крупных игроков рынка.

В онлайн-гипермаркете «Утконос» наблюдают повышенный спрос на доставку продуктов на дом с начала марта. В воскресенье, 29 марта, на фоне сообщений об особом режиме в Москве трафик на сайт гипермаркета увеличился в три раза относительно прошлой недели.

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«Если говорить о количестве доставок в онлайн-гипермаркете «Утконос», то за минувшие выходные их стало больше на 20% относительно недели ранее и на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала менеджер по связям с общественностью Юлия Володяева.

В условиях повышенного спроса на онлайн-заказы сроки доставки увеличены, и хотя каждый день
открываются новые доступные интервалы, сейчас заказ можно оформить только на несколько
дней вперед.

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru фиксировал всплеск спроса на свои услуги в последние три недели марта. Число заказов в пиковые моменты превышало средние показатели более чем в два раза.

«На прошлой неделе мы увидели относительную стабилизацию, спрос перестал расти такими темпами, однако всё еще остается выше среднего и сопоставим с предпраздничными и праздничными днями. Средний чек вырос примерно на 40%. Количество товаров в одном заказе в 1,5–2 раза выше среднего», — сообщили во внешней пресс-службе онлайн-супермаркета.

Чтобы обеспечивать возросший спрос, компания на 20% расширила штат курьеров и сборщиков, а для всех новых сотрудников запустила ускоренное обучение.

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Средняя зарплата разносчика еды выросла на 20%, а наиболее востребованы сотрудники на личных велосипедах

Помимо этого Perekrestok.ru увеличил транспортные мощности: на 20% расширил собственный автопарк и привлек пять компаний-партнеров по доставке.

В сети магазинов «Ашан» за последние две недели количество онлайн-заказов выросло в два раза. Тем не менее сроки и условия доставки у компании остаются прежними.

В «Яндекс.Лавке» спрос на доставку продуктов в будни практически сравнялся со спросом в выходные. «Быстрее всего растет спрос на доставку продуктов, пользователи проводят больше времени дома, больше готовят и заказывают больше готовой еды. Сервис начинают использовать для заказа продуктов пожилым родственникам», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

Как отмечает телеканал «360», 27 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ритейлеры сообщили о росте количества товаров на складах по сравнению с прошлым месяцем. Все продовольственные магазины продолжают работать без ограничений. 22 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уверил, что дефицита продуктов на полках российских магазинов не будет. Российский лидер Владимир Путин призвал россиян не делать сверхзапасов продуктов, чтобы их не пришлось потом выбрасывать.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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