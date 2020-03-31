Досрочная доставка: на курьерский рынок выходят новые игроки

Таксисты, оставшиеся без пассажиров, подключаются к растущему рынку онлайн-доставки продуктов, еды и лекарств. Агрегаторы, уже работающие в этой сфере, зафиксировали рост спроса в три-четыре раза, рассказали «Известиям» представители компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще несколько игроков. Однако пока не ясно, помогут ли они решить проблемы ритейлеров, которые уже столкнулись с нехваткой курьеров и другого персонала, обслуживающего интернет-заказы. «Известия» разбирались, кто доставит товары первой необходимости россиянам, находящимся в режиме тотальной изоляции.

Всё в дом

Ритейл и курьерские службы фиксируют многократный рост количества онлайн-заказов на фоне самоизоляции. В «Ашане» в марте интернет-покупок стало вдвое больше, сообщили «Известиям» в пресс-службе ритейлера. В пиковые даты месяца спрос подскакивал в три-четыре раза, добавили в Metro Cash&Carry. В целом непрерывный рост наблюдается по всем регионам, включая Москву, но в других субъектах темпы на 10% выше, отметили в компании. Там ожидают, что тренд продолжится и на нынешней неделе (30 марта — 5 апреля), которая, в соответствии с указом президента РФ, стала для многих отраслей выходной. В Ozon сказали, что средний состав корзины вырос с 3-4 товаров до 7-8. После публикации указа о вынужденных выходных с 30 марта по 5 апреля число посетителей сайта и мобильного приложения интернет-магазина «Утконос» выросло втрое, отметил директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконос онлайн» Михаил Морозов.

В Х5 Retail Group, «Магните» и «Ленте» на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.



Схожие тенденции фиксируют и сервисы по доставке готовой еды (например, в Delivery Club 16-22 марта спрос вырос на 32% к предыдущей неделе), а также салоны связи и магазины техники и электроники. В «Связном» в последние две недели дистанционные покупки выросли более чем вдвое к аналогичному периоду 2019 года. Чаще всего клиенты заказывают с доставкой смартфоны, ноутбуки, умные часы, планшеты и наушники, уточнили в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» также говорят о двукратном росте в среднем по стране (за первые три недели марта год к году). Повышенным спросом пользовались телевизоры, смартфоны, крупная бытовая, а также компьютерная и оргтехника, аксессуары.

По данным «Яндекс.Маркет Аналитики», рынок онлайн-торговли в марте увеличился на 36% к аналогичному периоду прошлого года. Сильнее всего выросло количество заказов в таких категориях, как товары для здоровья (антисептики, термометры, влажные салфетки — в 5-10 раз), холодильники и морозильники (в 2-3 раза), компьютерная техника (ноутбуки, модемы, маршрутизаторы и веб-камеры — вдвое), молочные смеси, корма для домашних животных, автомобильные шины (все три — в 2 раза) и интим-товары (в 1,5—2 раза).

Курьеры в дефиците

Все ритейлеры ждут, что количество онлайн-заказов в ближайшие недели будет только расти. Но интернет уже пестрит сообщениями недовольных потребителей, которые не могут оперативно получить товары. В большинстве продуктовых сетей оформить доставку день в день невозможно — иногда задержка достигает двух-трех дней , выяснили «Известия».

Сети «Ашан» и Metro уже привлекают для доставки онлайн-заказов транспортные и курьерские компании, «Утконос» на фоне повышенного спроса ежедневно нанимает новых складских работников , сказали «Известиям» представители ритейлеров.





Доставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Количество вакансий курьеров в этом месяце выросло на 19%, в сравнении с мартом 2019-го, и на 38% — к февралю этого года, пояснили «Известиям» в hh.ru.

В Ozon сообщили, что сегодня штат курьеров составляет около 3 тыс. человек и онлайн-магазин «активно привлекает новых партнеров, предпринимателей и самозанятых». Также Ozon использует 8 тыс. постаматов в разных регионах РФ.

Приток клиентов фиксируют также и различные курьерские службы — от локальных до международных, заявили «Известиям» в Pony Express, Dostavista, «ДоставкаЛаб», «Пешкарики».

Гендиректор российского офиса Dostavista Татьяна Борзых отметила, что компании приходится перестраивать систему работы для выполнения большего числа заказов по доставке товаров из продуктовых магазинов и аптек . В частности, используется Uber-модель (подключение курьеров к приложению по паспорту), которая позволит быстро расширить сеть агентов в случае необходимости, добавила она.

Такси-блюз

На фоне падения спроса на поездки (по данным дептраса Москвы на 30 марта, трафик такси упал на 48%, каршеринга — на 56%), многие агрегаторы переключились на доставку продуктов питания, еды из общепита, а также лекарств и других товаров.

У «Яндекс.Такси» и Gett соответствующие сервисы уже интегрированы в их приложения. В Gett сообщили «Известиям», что в последние недели спрос подскочил в 3-4 раза. По мнению пресс-секретаря «Яндекс.Такси» Натальи Рожковой, он и дальше будет перетекать в онлайн.



«Максим» на фоне роста потребности в услуге по доставке внедрил отдельные тарифы — «Курьер» (доставка до подъезда) и «Купим и привезем» (с надбавкой за услугу покупки), рассказал «Известиям» директор по региональному развитию сервиса компании Алексей Маркин. После покупки водитель предъявит чек, пояснил он.

В «Ситимобил» пока нет сервиса по доставке таксистами, но в компании его спешно разрабатывают , так как запрос на услугу в нынешних условиях растёт, сказал пресс-секретарь агрегатора Георгий Лобушкин.

«Везёт» также думает над новым сервисом, который позволит оплачивать заказанные таксисту товары картой (сейчас это невозможно), сообщила представитель компании. Сама услуга по доставке продукции из магазинов тестировалась в южных городах присутствия, но большой популярностью до последнего времени не пользовалась, добавили в компании.

Соблюдай дистанцию

Корреспондент «Известий» пообщался с курьерами о том, как они работают в Москве во время карантина. Артем, приехавший из Екатеринбурга («Яндекс.еда»), рассказал, что меняет маску каждые два часа.

— Иногда беру в аптеке простой бинт, складываю его в шесть слоев, делаю дырочки для ушей и надеваю. Он более эффективен мне кажется, — пояснил он.

Абу из Киргизии (Delivery club) говорит, что работал стало труднее.

— В некоторых ресторанах мы сами не кладем пищу в сумку. Из-за этого дольше идет обслуживание заказов. Но санитарные условия требуется соблюдать. Компания выдала маски, перчатки, антисептик, — отметил он. — Но они свой срок уже отработали. Я меняю маску раз в два дня. В последний раз купил целую коробку из 10 перчаток и шести одноразовых масок. Думаю, в условиях коронавируса у нас хорошая работа. Конечно, страшновато, люди же умирают во всем мире. Но все равно надо работать, без работы тоже нельзя. В последнее время, кстати, немного побольше стали давать чаевых. В день чаевых можно получить 300 рублей.

Султан из Киргизии (Delivery club) заявил, что ни масками, ни перчатками не пользуется.

— Я дома самолечением занимаюсь. Чеснок ем. Наверное, маску правильно носить. На работе сказали, начнут выдавать маски, перчатки и антисептики, но пока не выдавали. Каждый покупает за свой счет, — сказал он «Известиям».

