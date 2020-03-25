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Собянин заявил о снижении продуктового ажиотажа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ажиотаж в продуктовых магазинах, возникший из-за коронавируса, спадает. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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После массированных закупок в магазинах наблюдается заметное падение спроса, цитирует градоначальника «Интерфакс».

«Много у нас в стране продуктов питания, ну не скупим мы их все, сколько бы ни старались», — отметил он.

Ранее 25 марта Собянин заявил, что московские власти планируют ввести дополнительные ограничения во время нерабочей недели. По его словам, они пока не разработаны, но можно точно сказать, что ограничения коснутся общепита. Также должны закрыться торговые точки, которые не занимаются продажей товаров первой необходимости, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.

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