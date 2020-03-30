В Москве увеличились сроки доставки продуктов из-за коронавируса

В Москве из-за повышенного спроса в связи с пандемией коронавируса увеличились сроки доставки продуктов из крупных сетей супермаркетов. Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, доставка продовольственных товаров из крупных сетей супермаркетов осуществляется с задержкой в два-три дня. В пресс-службе онлайн-гипермаркета «Утконос» пояснили, что спрос вырос и интервалы доставки заказов увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед. Вместе с тем ежедневно открывается доступ к новому дню, на который есть возможность оформить заказ.

Отмечается, что работники и курьеры склада каждый день проходят медосмотры, курьеры обеспечены гелями для рук и медицинскими масками. Также магазин ввел бесконтактную доставку до двери для оплаченных онлайн-заказов.

Пресс-служба «Перекрестка» пояснила, что пользователи могут заказать доставку до квартиры с интервалом в двое суток. Также магазин пообещал бесплатную доставку при заказе от 2 тыс. рублей для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Интервал доставки в «Сбермаркет», который доставляет еду из «Ашана» и METRO, составляет около четырех дней, пишет сайт kp.ru. Заказы из супермаркета Ozon доставляются через сутки после оформления заказа. Сервис доставки еды «Яндекс.Лавка» продолжает доставлять продукты день в день и отменил плату за доставку, пока ситуация с коронавирусом не разрешится.

Как отмечает телеканал «360», 27 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ритейлеры сообщили о росте количества товаров на складах по сравнению с прошлым месяцем. Все продовольственные магазины продолжают работать без ограничений. 22 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уверил, что дефицита продуктов на полках российских магазинов не будет. Российский лидер Владимир Путин призвал россиян не делать сверхзапасов продуктов, чтобы их не пришлось потом выбрасывать.

По последним данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались. Ранее, 30 марта, сообщалось, что за сутки в Коммунарке скончались два пациента, у одного из которых был подтвержден коронавирус, у другого такой диагноз был вероятен.

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