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Самарская и Пензенская области ввели режим всеобщей самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Самарской и Пензенской областях со вторника, 31 марта, ужесточаются ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайтах региональных правительств.

«Все предпосылки к этому в регионе созданы уже с 16 марта, и указ президента страны Владимира Владимировича Путина о нерабочей неделе был принят, чтобы большинство людей находились дома. Мы не участвуем в гонке регионов, кто больше ограничений и запретов введет. Сейчас непросто экономике, нашим гражданам. Поэтому мы четко следуем указаниям Роспотребнадзора и федерального штаба», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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Постановление о введении режима полной самоизоляции в Пензенской области подписал губернатор региона Иван Белозерцев.

Так, жителям обоих регионов предписано находиться дома, выходить на улицу можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан посещать рабочее место), похода за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки в 100 м от дома. Посещение парковых зон запрещается. Передвигаться по области можно при наличии соответствующих справок от работодателей.

По состоянию на 31 марта в Самарской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Два пациента вылечились, к выписке из больниц готовят еще двух человек. В Пензенской области зафиксировано 12 случаев заболевания COVID-19, один человек скончался.

Таким образом, на режим самоизоляции перешел 51 российский регион. Первыми такую меру ввели власти Москвы и Московской области 29 марта. После этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы страны последовать примеру столицы.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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