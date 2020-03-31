В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

В Мосгордуму 31 марта внесен законопроект, предусматривающий штраф за нарушение режима самоизоляции. Проект документа опубликован на сайте столичного парламента.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, <...> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тыс. рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что такой штраф будет выписан в случае, если нарушение совершается впервые. За повторное нарушение или если оно будет совершено на автомобиле, размер штрафа составит 5 тыс. рублей. Размер санкций для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит 30–40 тыс. рублей, для юридических лиц — 200–300 тыс. рублей.

«Отсутствие предусмотренных законом реальных и весомых санкций за несоблюдение необходимых требований и ограничений, как действенного фактора, влияющего на поведение населения, может привести к игнорированию со стороны отдельных «несознательных» граждан принимаемых властями мер», — говорится в пояснительной записке к документу.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 37 субъектов РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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