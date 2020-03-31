Все сибирские регионы ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Все субъекты Сибирского федерального округа перешли на режим самоизоляции из-за коронавируса, и последней такое решение приняла Омская область. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили журналистам в минздраве региона.

«Было принято решение о внедрении на территории нашего региона особого режима самоизоляции», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Таким образом, все сибирские регионы (Красноярский край, Республика Алтай, Тува, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Хакасия, Алтайский край) по аналогии с Москвой ввели режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусной инфекцией среди местных жителей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Это означает, что люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

В мэрии Москвы объяснили решение о введении режима самоизоляции из-за нежелания некоторых жителей менять свой привычный образ жизни и несоблюдение ими мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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