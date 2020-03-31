Росздравнадзор выявил нелегальную рекламу лекарства «от коронавируса»

Росздравнадзор по Москве и Московской области выявил в Сети нелегальную рекламу лекарства «от коронавируса». Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 31 марта.

Росздравнадзор проанализировал содержание Госреестра лекарственных средств, а также инструкции к медицинскому применению препарата.

В них содержится лишь одно показание к применению: «хронические заболевания печени: стеатогепатиты (алкогольный, метаболической и смешанной этиологии)».

«По итогам анализа установлено, что в рекламе препарата на интернет-сайте его предлагается применять в случаях, не зарегистрированных Минздравом России, соответственно, без испытаний качества, эффективности и безопасности, в нарушение со ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Применение в Российской Федерации препаратов по незарегистрированным показаниям не допускается и влечет риск защищаемых государством общественных интересов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор выявил материалы СМИ, в которых данный препарат рекомендуют принимать при новой коронавирусной инфекции, что не соответствует действительности. Это является нарушением ФЗ «О рекламе».

Данные о выявленных нарушениях были направлены в УФАС по Москве для привлечения дистрибутора к административной ответственности.

18 марта французская фармацевтическая компания Sanofi предложила властям страны использовать в лечении коронавирусной инфекции препарат от малярии.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

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