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Росздравнадзор выявил нелегальную рекламу лекарства «от коронавируса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Росздравнадзор по Москве и Московской области выявил в Сети нелегальную рекламу лекарства «от коронавируса». Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 31 марта.

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Росздравнадзор проанализировал содержание Госреестра лекарственных средств, а также инструкции к медицинскому применению препарата.

В них содержится лишь одно показание к применению: «хронические заболевания печени: стеатогепатиты (алкогольный, метаболической и смешанной этиологии)».

«По итогам анализа установлено, что в рекламе препарата на интернет-сайте его предлагается применять в случаях, не зарегистрированных Минздравом России, соответственно, без испытаний качества, эффективности и безопасности, в нарушение со ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Применение в Российской Федерации препаратов по незарегистрированным показаниям не допускается и влечет риск защищаемых государством общественных интересов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор выявил материалы СМИ, в которых данный препарат рекомендуют принимать при новой коронавирусной инфекции, что не соответствует действительности. Это является нарушением ФЗ «О рекламе».

Данные о выявленных нарушениях были направлены в УФАС по Москве для привлечения дистрибутора к административной ответственности.

18 марта французская фармацевтическая компания Sanofi предложила властям страны использовать в лечении коронавирусной инфекции препарат от малярии.

Инфографика

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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