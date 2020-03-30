В США одобрили применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает The Washington Post.

«Разумно полагать, что хлорохин фосфат и гидроксихлорохин сульфат могут быть эффективными при лечении COVID-19», — заявил главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон.

Издание уточняет, что лекарства не прошли достаточного количества испытаний, а эксперты предупреждают о множественных побочных эффектах. В частности, по мнению специалистов, летальные исходы грозят людям с заболеваниями сердца, а также принимающим антидепрессанты, которые влияют на сердечный ритм.

Кроме того, длительное применение препаратов может привести к ретинопатии — потери зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки глаза.

Ранее в этот день директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в результате стремительного распространения коронавируса в США могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. граждан.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп продлил меры против распространения инфекции в стране до 30 апреля.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 30 марта число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 156 931, всего скончались 2880 человек. США лидируют по числу зараженных в мире.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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