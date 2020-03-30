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Число заболевших коронавирусом в США превысило 150 тыс.

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Фото: TASS/Zuma
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В Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом нового типа увеличилось до 156 931, всего скончались 2880 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные в понедельник, 30 марта.

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США продолжают лидировать по числу зараженных в мире. За всё время от заболевания вылечились 5579 граждан страны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в стране до 30 апреля.

По его мнению, причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 30 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 693 тыс., скончались более 33 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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