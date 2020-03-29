В США оценили российский препарат от коронавируса

Препарат «Мефлохин», который будет применяться в России для лечения COVID-19, поможет больным выиграть время в борьбе с вирусом и увеличит шансы на выздоровление, но не может считаться полной победой над коронавирусом, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, этот препарат более безопасен, чем аналоги, передает «РИА Новости».

«В России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание», — сказала Баранова.

Она отметила, что из-за тяжести инфекции силы организма в некоторых случаях заканчиваются до того момента, как он избавляется от вируса. По ее словам «Мефлохин» «дает организму дополнительные 2–3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу».

Биолог сравнила это с глотком воды для бегуна на длинной дистанции.

Ранее в субботу сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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