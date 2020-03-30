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Главный инфекционист США предсказал гибель 200 тыс. граждан от коронавируса

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Фото: REUTERS/Stefan Jeremiah
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В Соединенных Штатах в результате стремительного распространения коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. человек, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

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Главный инфекционист допустил, что заразиться могут миллионы американских граждан.

«Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в стране до 30 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции американский лидер заявил в воскресенье, 29 апреля.

Кроме того, Трамп заявил, что ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели. В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих 14 дней все четко следовали рекомендациям врачей.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 124 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.

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