Болезненный рост: выручка аптек увеличилась на 20%

Выручка аптек по итогам февраля оказалась на 20% больше, чем в том же месяце годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов. Это связано с сезонным обострением хронических заболеваний, а также с тем, что многие начали закупаться впрок, считают эксперты.

Быстрее, больше, дороже

В феврале объем коммерческого рынка лекарственных препаратов составил 100,9 млрд рублей (в розничных ценах), указано в отчете DSM Group. Относительно того же месяца 2019 года продажи аптек выросли на 20,1% в денежном выражении. В натуральном объеме рынок увеличился на 7,7%, до 457,7 млн упаковок. Средняя стоимость пачки лекарства в этот же период выросла на 11,6%, до 220 рублей.

По ценовым сегментам структура рынка в феврале 2020 года изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно февраля 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 1,1% и составил 42,7% (в денежном выражении). Вес других сегментов на рынке сократился. В феврале 2020 года препараты из самого востребованного ценового диапазона от 150 до 500 рублей заняли 43,1% рынка (минус 0,1% к тому же месяцу год назад). Удельный вес сегмента со стоимостью упаковки 50–150 рублей не изменился и составил 10,8%. Доля дешевых лекарств стоимостью до 50 рублей уменьшилась на 1,1% по сравнению с февралем 2019 года и составила 3,3%.

Любопытно, что россияне стали больше покупать практически все категории препаратов. Ожидаемо, в сезон простуд и на фоне распространения коронавируса выросли продажи препаратов для лечения заболеваний респираторной системы. В феврале 2020 года они оказались выше прошлогодних на 20,1% в денежном выражении и составили 13,6 млрд рублей, следует из данных DSM Group. В натуральном объеме продажи выросли только на 8,6%, до 76,8 млн упаковок. Таким образом, средняя цена проданной пачки лекарства в категории средств от ОРВИ составила 177 рублей против 160 рублей год назад (рост 10,6%).

При этом продажи сердечно-сосудистых препаратов увеличились на 25,8% (до 14 млрд рублей), средств от расстройств пищеварения — на 21,7% (до 18,5 млрд рублей), лекарств от болезней нервной системы — на 16,8% (до 11,1 млрд рублей). В целом выросла реализация всех категорий препаратов.

Также увеличились и продажи биологически активных добавок. В феврале россияне потратили на них 6,1 млрд рублей — на 31,2% больше, чем в тот же месяц в 2019 году. Речь преимущественно о витаминах, успокаивающих препаратах и средствах для похудения.

Осложнения на кошелек

Рост продаж препаратов от ОРВИ связан с сезонным фактором и попытками граждан защититься от коронавируса, пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

— COVID-19, как и в принципе респираторные заболевания, провоцирует обострения хронических заболеваний. Поэтому растут продажи и остальных категорий препаратов, — рассказал эксперт.

Что касается дальнейшего развития ситуации, в марте фармрынок может вырасти в денежном выражении более чем на 30% относительно прошлого года, добавил Сергей Шуляк. Дальнейшие же прогнозы, по его словам, делать некорректно, поскольку ситуация ежедневно меняется.

«Известия» направили запросы в «36,6» (одноименная сеть и «Горздрав»), «Протек» (аптечные сети «Ригла» и «Живика»), «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека») и «Неофарм».

Многие люди предпочли запасти впрок препараты, которые принимают регулярно, предполагает глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

— Неочевидно, что в ближайшее время мы сможем выходить в аптеки. Потом, страшно, что лекарства подорожают или у тебя самого возникнут проблемы с деньгами, — пояснил эксперт.

За резким ростом спроса на фармпродукцию может последовать заметный спад, предупредил член Гильдии маркетологов Николас Коро. Перед уходом на домашний режим многие сделали покупки, даже с запасом, и теперь долгое время не будут нуждаться в лекарствах, пояснил он. Разумеется, отчасти спрос может быть компенсирован недавно разрешенной интернет-торговлей безрецептурными препаратами, но незначительно.

Указ, разрешающий продавать лекарства онлайн, президент Владимир Путин подписал в марте этого года. Правда, порядок выдачи разрешения на дистанционную реализацию препаратов, порядок ее осуществления и правила их доставки гражданам еще предстоит разработать правительству. Также кабинет министров обязан усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере обращения лекарств, чтобы не допустить появления на рынке фальсификата и контрафакта.

Помимо лекарств россияне активно скупают в аптеках медицинские маски. Сначала их продажи в разы увеличивались, теперь же в большинстве торговых точек этот товар недоступен. Вслед за масками россияне начали закупаться респираторами и защитными очками, сообщали «Известия» ранее. Только в феврале продажи респираторов выросли вчетверо в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена изделия поднялась на 18% — до 242 рублей. Также данные о продажах свидетельствуют и о росте спроса на защитные очки. Их россияне в феврале покупали на 33% чаще. Средняя стоимость таких изделий выросла на 9% — до 158 рублей.