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Роспотребнадзор обязал граждан держать дистанцию друг от друга не менее метра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор поручил россиянам соблюдать межличностную дистанцию не менее 1 м. Граждане должны соблюдать эти правила везде, кроме такси.

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«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 м, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — цитирует в среду, 1 марта, «РИА Новости» текст постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

В этот же день в Роспотребнадзоре разъяснили схему передачи коронавируса воздушно-капельным путем. По данным службы, передача через капли происходит, когда человек находится в тесном контакте с зараженным — в пределах одного метра.

По воздуху вирус передается на расстояние, превышающее один метр. Частицы вируса диаметром менее 5 мкм могут оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

коронавирус

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию в 1,5–2 м на фоне распространения коронавируса.

В этот же день власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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