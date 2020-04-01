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Роскачество дало советы по сохранению спокойствия в период карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чтобы сохранить спокойствие во время нахождения на карантине, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили специалисты Роскачества.

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По их словам, тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение валютного курса вызывают стресс. «Это естественная реакция организма на раздражающие события или обстановку, но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Чтобы избавиться от тревожности, надо записать раздражающие и тревожащие события и составить план, чтобы изменить ситуацию. «Запишите всё на бумаге, или на компьютере, или держите план в голове. И очень важно: начинайте действовать», — добавили в Роскачестве.

Специалисты отметили, что при невозможности изменить ситуацию нужно постараться принять ее как данность и найти в ней плюсы. Так, в карантине можно найти и положительные стороны: стоит больше читать, пройти онлайн-курсы, сделать то, до чего не доходили руки.

«В потенциально стрессовой ситуации важно проговаривать эмоции. Не закрывайтесь от близких!» — советуют эксперты. Не надо стесняться обращаться за помощью к специалистам в случае необходимости.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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