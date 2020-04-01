Роскачество дало советы по сохранению спокойствия в период карантина

Чтобы сохранить спокойствие во время нахождения на карантине, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили специалисты Роскачества.

По их словам, тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение валютного курса вызывают стресс. «Это естественная реакция организма на раздражающие события или обстановку, но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Чтобы избавиться от тревожности, надо записать раздражающие и тревожащие события и составить план, чтобы изменить ситуацию. «Запишите всё на бумаге, или на компьютере, или держите план в голове. И очень важно: начинайте действовать», — добавили в Роскачестве.

Специалисты отметили, что при невозможности изменить ситуацию нужно постараться принять ее как данность и найти в ней плюсы. Так, в карантине можно найти и положительные стороны: стоит больше читать, пройти онлайн-курсы, сделать то, до чего не доходили руки.

«В потенциально стрессовой ситуации важно проговаривать эмоции. Не закрывайтесь от близких!» — советуют эксперты. Не надо стесняться обращаться за помощью к специалистам в случае необходимости.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

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