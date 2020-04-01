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Власти Кузбасса рассказали о состоянии зараженного коронавирусом в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что состояние единственного заболевшего коронавирусом пациента в Кузбассе стабильное, еще пять человек находятся под надзором медиков. Об этом он написал 1 апреля в своем Telegram-канале.

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«Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение, его состояние стабильное. Под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса», — говорится в сообщении.

Кроме того, Цивилев добавил, что новых случаев заражения за последние сутки в Кузбассе не зафиксировано.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

КОРОНАВИРУС

В России выявлено более 2,3 тыс. заболевших, умерли более 20 человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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