В Коммунарку за сутки поступило 26 пациентов

За минувшие сутки в медицинский центр в Коммунарку поступили 26 пациентов, выписаны 35. Об этом на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля, написал главврач учреждения Денис Проценко.

«Состоит на лечении 306», — добавил специалист. По его данным, пневмония диагностирована у 209 пациентов, заболевание COVID-19 подтверждено у 153 госпитализированных.

В отделении реанимации находятся 20 человек, семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у четырех пациентов подтвержден коронавирус, отметил Проценко.

Накануне он опубликовал в Facebook пост, в котором подтвердил положительный тест на COVID-19. Он заявил, что чувствует себя хорошо и изолировался в собственном кабинете. Работу врач продолжил дистанционно.

Позже стало известно о том, что с главврачом больницы в Коммунарке контактировал весь медперсонал, решается вопрос об их самоизоляции и тестировании.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки, 17 пациентов скончались.

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