Прямой эфир
Сюжет:

В Коммунарку за сутки поступило 26 пациентов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в медицинский центр в Коммунарку поступили 26 пациентов, выписаны 35. Об этом на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля, написал главврач учреждения Денис Проценко.

«Все отреагировали только на слово «пандемия»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о том, как ряд стран игнорировал предупреждения, и мерах, которые помогут остановить распространение COVID-19

«Состоит на лечении 306», — добавил специалист. По его данным, пневмония диагностирована у 209 пациентов, заболевание COVID-19 подтверждено у 153 госпитализированных.

В отделении реанимации находятся 20 человек, семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у четырех пациентов подтвержден коронавирус, отметил Проценко.

Накануне он опубликовал в Facebook пост, в котором подтвердил положительный тест на COVID-19. Он заявил, что чувствует себя хорошо и изолировался в собственном кабинете. Работу врач продолжил дистанционно.

Позже стало известно о том, что с главврачом больницы в Коммунарке контактировал весь медперсонал, решается вопрос об их самоизоляции и тестировании.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки, 17 пациентов скончались.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Кузбасса рассказали о состоянии зараженного коронавирусом в регионе
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020