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Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в городе возросло до 115. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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По ее словам, число выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается.

«Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — сказала Ракова.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

коронавирус

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