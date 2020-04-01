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Власти Москвы рассказали о работе приложения по контролю за гражданами в период самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Мэрия Москвы издаст постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Об этом сообщили власти столицы в среду, 1 апреля.

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Портал мэрии готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции. Чтобы его получить, жителю Москвы нужно зарегистрироваться на портале, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Платформа — портал мэра, она выдерживает такие нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды», — отметил он. По словам Лысенко, пользователь заполнит простую форму, ему сгенерируется код, который можно оставить на экране смартфона, отправить на почту или распечатать.

коронавирус

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

Ранее в среду стало известно, что еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки выздоровели и выписались в Москве.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Эту меру поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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