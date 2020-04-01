Игра миллионов: УЕФА решит судьбу национальных футбольных лиг

1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит с национальными федерациями варианты продления внутренних чемпионатов, новые даты возможного окончания сезона, а также ситуацию с еврокубками. В организации настроены доиграть приостановленные турниры, но с учетом разной эпидемиологической ситуации в странах Европы сделать это будет крайне непросто. Существует также сценарий с обнулением результатов нынешнего сезона — и в нем есть плюсы для России.

Надежда на лучшее

УЕФА разработал три плана завершения национальных чемпионатов. Все эти варианты выглядят весьма оптимистично на фоне графиков роста количества заболевших COVID-19. Согласно первому сценарию, чемпионаты могут возобновиться уже в середине мая. Это возможно, только если пандемия в ближайшие недели резко пойдет на спад. При таком раскладе, по сути, удастся уложиться в первоначальные сроки УЕФА и завершить сезон до 30 июня.

— Мне кажется, существует вариант продолжить сезон и раньше мая, — сказал «Известиям» экс-владелец столичного «Спартака» Игорь Червиченко. — Например, все клубы РПЛ можно было бы собрать на территории Краснодарского края и сыграть оставшиеся матчи на стадионах «Сочи» и «Краснодара». Конечно, перед этим нужно проверить футболистов, тренерский и административный штабы на наличие вируса. Да, матчи были бы без болельщиков, но зато можно сделать хорошую картинку для ТВ. Мы сейчас за неделю карантина все фильмы пересмотрим, а потом что делать? Нужен какой-то продукт. И это стало бы отличным вариантом.

Второй сценарий: продолжить сезон в первых числах июня. И он выглядит уже не так благоприятно. Лигам придется составлять очень плотные календари. При этом стоит учитывать, что в разных чемпионатах осталось доиграть различное количество туров. Например, в РПЛ их всего восемь, в высших лигах Германии и Англии — по девять, во Франции — 10, в Испании — 11, а в Италии — 12. К этому стоит добавить также национальные кубки и еврокубковые матчи. В УЕФА отметили, что в крайнем случае матчи могут проводиться и без болельщиков.

— Конечно, играть без болельщиков всем неприятно, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — При пустых трибунах это превращается в товарищеские матчи, накал совершенно другой. Но сейчас, когда выхода нет, такой вариант уже можно рассмотреть. Считаю, первые игры после возобновления сезона в любом случае нужно проводить без болельщиков. Просто для спокойствия. Да и не думаю, что сейчас все сразу побегут на трибуны, как только это разрешат. У людей еще долгие годы в головах будут сидеть эти воспоминания.

От лучшего к худшему

Третий вариант: стартовать в середине июня. При таком раскладе, как и в случае выбора более поздних дат, вряд ли получится сделать так, чтобы нынешний сезон не повлиял на следующий. Большинство лиг привыкли проводить первые туры своих первенств уже в августе, а РПЛ — в июле. При этом командам нужно сделать хоть какую-то паузу между чемпионатами. УЕФА допускает экстравариант, который подразумевает вынужденное сокращение сезона-2020/21. Но в какой форме это будет реализовано, пока непонятно.

Не исключен и сценарий с обнулением результатов нынешнего сезона. Но, как изначально и заявлялось, это самый неблагоприятный исход. УЕФА настаивает на том, что сезоны нужно завершить.

— Это тяжелейший момент для всего мира и спорта, — заявил «Известиям» экс-футболист «Зенита» Максим Деменко. — Есть много вариантов развития событий, но прогнозировать что-то сейчас крайне сложно, так как всё зависит только от темпов и динамики распространения коронавируса. Допускаю любой вариант завершения сезонов. Решение должно быть только за УЕФА. Уверен, они выберут максимально рациональный вариант.

Наш интерес

Для России в спортивном плане обнуление всех сезонов станет не худшим сценарием развития событий. Дело в том, что наша страна уступила Португалии шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА из-за неудачного выступления отечественных клубов на международной арене. Из-за этого с сезона-2021/22 Россия сможет делегировать в Лигу чемпионов всего два клуба вместо трех. Прямую путевку в групповой этап получит и вовсе одна команда. Если же все результаты этого сезона будут обнулены, то, скорее всего, аннулируются данные и в таблице. Таким образом, у России будет еще один шанс защитить шестую строчку. И как минимум два ближайших сезона количество наших квот не изменится.

— Разговоры об обнулении беспредметные, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Да, есть один плюс с точки зрения сохранения Россией шестого места в таблице коэффициентов УЕФА. Но с ним возникает куча вопросов, вполне логичных. Почему клубы, которые большую часть сезона шли в лидерах, теперь должны остаться ни с чем из-за того, как они сыграли в прошлом году? Это совершенно несправедливо. На мой взгляд, обязательно нужно доиграть нынешний чемпионат любыми методами. Это будет по-спортивному честно.

Ранее УЕФА рекомендовал всем лигам завершить свои сезоны до 30 июня. На конец первого месяца лета были назначены финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. По всей видимости, сейчас эти даты уже можно считать неактуальными. 1 апреля УЕФА, скорее всего, объявит новые сроки.