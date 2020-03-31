Зарплатный потолок: могут ли в РПЛ пойти на снижение зарплат футболистов

Икона мирового футбола Лионель Месси заявил, что весь состав клуба «Барселона» готов отказаться от 70% зарплаты на время карантина. Вопрос с сокращением огромных окладов некоторых спортсменов в период эпидемии обсуждается уже давно, так как турниры не проводятся и клубы терпят огромные убытки. Зарплаты футболистов уже урезали «Ювентус», «Бавария» и «Боруссия», к ним в ближайшее время присоединятся и другие команды. Возможен ли такой сценарий в России, разбирались «Известия».

Ход от Лео

До официального объявления «Барселоны» ходили слухи, что из-за возможного сокращения окладов в команде начался настоящий конфликт. По данным СМИ, некоторые футболисты были недовольны необходимостью добровольно отказываться от части зарплаты, в то время как клуб тратит сотни миллионов евро на трансферы, которые себя не оправдывают.

Хотя фон был очень негативный, но заявление капитана «Барсы» Месси сняло всё напряжение. Теперь футболисты выглядят благородно и подают пример остальным. Они не только отказались от 70% оклада на время карантина в Испании, но и будут отдавать часть своей зарплаты другим сотрудникам каталонского клуба , чтобы те получали свои деньги в полном объеме.

В конце прошлой недели в испанских СМИ появилась информация, что ФИФА провела совместное совещание по видеосвязи с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и членами Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на котором было принято решение попросить футболистов согласиться на снижение зарплат в связи с карантином.

Оклады игроков уже сократили в итальянском «Ювентусе», а также немецких «Боруссии» и «Баварии» — на 20%. При этом после возобновления сезона контракты должны вернуться к прежним объемам.

Но когда возобновится сезон — неизвестно. По информации испанской As, рассматриваются три возможные даты — май, июнь и сентябрь. Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением количества команд в каждой лиге, местных кубках, а также со сменой форматов в еврокубках.

Основной вариант — июнь. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в начале лета можно возобновить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон. В Испании и Италии, где вирус проявился раньше, надеются, что возобновление сезона случится до июня. Во Франции, Германии и Англии осуществить это будет сложнее.

Под вопросом

В России о решениях, связанных с зарплатами футболистов, официально еще никто не объявлял. Хотя некоторые функционеры не исключили подобный расклад. В интервью «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отмечал, что его футболисты способны пойти на такой шаг в случае необходимости.

— Уверен, что, если будет критическая ситуация и мы попросим футболистов пойти нам навстречу, отказа не получим, — заявил он. — У меня есть полная уверенность в команде, игроках, персонале.

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее заявлял, что комментировать этот вопрос пока рано, так как сейчас идут «совещания на уровне РФС».

Конечно, стоит понимать, что зарплаты в ведущих клубах Европы несопоставимы с доходами игроков РПЛ. При этом многие звездные футболисты ведущих лиг континента имеют солидные персональные рекламные контракты.

— Поступок игроков «Барселоны» — хороший, человеческий пример, — отметил в беседе с «Известиями» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Его можно брать за основу, но не берусь кому-то что-то рекомендовать. Не стоит кого-то критиковать, говоря о том, что игроки в Испании пошли на такой ход, а наши нет. У всех есть свои контракты, они подписаны обеими сторонами, и их нужно уважать. Кроме того, в командах зарплаты разные. А как поступать «Уфе»? Или тому же «Тамбову», у которого вообще мизерные оклады. Посмотрим, какое решение примут наши клубы, но его в любом случае нужно уважать.

По российским клубам ударила не только длительная пауза, но и резкий скачок курса валют. Дело в том, что некоторые команды платят своим игрокам зарплату с привязкой к текущему курсу евро или доллара. Обычно эта практика касается легионеров из дальнего зарубежья или звездных футболистов.

— Со стороны российских игроков было бы правильно отказаться от какой-то части своей зарплаты, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Я говорю о футболистах РПЛ, чьи оклады превышают 1 млн рублей в месяц, о тех, у кого по €50–100 тыс. в месяц. Такие действия могли бы помочь владельцам клубов пережить ситуацию. В непростой момент игрокам нужно проявить солидарность.

Ранее стало известно о том, что игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» пожертвовали личные средства на закупку медицинского оборудования и необходимых материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге.

Сезон Российской премьер-лиги приостановлен как минимум до 10 апреля. Однако глава РПЛ Сергей Прядкин говорил, что раньше 24 апреля чемпионат не стартует. Не исключено, что все клубы в ближайшее время отправят своих футболистов в отпуск. Так уже сделал «Урал», отпустив своих игроков до 1 мая. Появилась информация и о продлении карантина в ЦСКА.

«Известиям» не удалось получить от клубов — лидеров РПЛ — оперативных комментариев относительно их планов по сохранению или сокращению зарплат игроков. В самой РПЛ также не предоставили информации о возможности обсуждения на ближайшем общем собрании клубов вопроса о снижении окладов в период карантина.