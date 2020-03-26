«Стал меньше обниматься»

Российский футбол на паузе как минимум до 10 апреля. Большинство игроков ушло на карантин, но руководители клубов продолжают свою работу, так как обстоятельства требуют от них принятия оперативных решений. «Известия» пообщались с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Он прокомментировал кризисную ситуацию в спорте и приостановку чемпионата из-за коронавируса.

— Вы уже почувствовали на себе кризис или он еще не дошел до «Уфы»?

— До меня уже давно и очень серьезно всё дошло. Я абсолютно собран и понимаю, что будет происходить, определенное представление уже есть.

— В какой момент вы поняли? Когда остановился чемпионат или раньше?

— Раньше, сразу понимал, что происходит. Мы же много общаемся с коллегами и не только из российского футбола.

— Значимая часть бюджета «Уфы» — от региона. В связи с дополнительными тратами из-за пандемии есть опасения, что Республика Башкортостан снизит объем финансирования вашей организации?

— Я бы не хотел говорить на эту тему. У меня есть свое понимание ситуации, а говорить об ожиданиях, кого-то пугать или обнадеживать не хочу. Понимание, как действовать, у меня есть.

— Поделитесь?

— Нет, делиться не буду. Выиграет тот, кто станет быстрее реагировать на определенные ситуации. Мы пойдем по одному пути, кто-то — по другому. А советы я никогда не даю. Ощущение, что должен делать футбольный клуб «Уфа», у меня есть.

— «Уфа» этот кризис переживет?

— Я буду надеяться, что он коснется нас не так сильно, как мог бы.

— Многие клубы задумались о снижении окладов своим футболистам на период карантина. У вас был подобный разговор с командой?

— Пока у меня не было никаких разговоров. Нужно вести их в правовом поле. Я уверен, что, если будет критическая ситуация и мы попросим футболистов пойти нам навстречу, отказа не получим. У меня есть полная уверенность в команде, игроках, персонале.

— «Уфа» живет в рублевой зоне, платит зарплаты не в иностранной валюте. Это помогает легче переживать резкий скачок курса евро и доллара?

— Давайте пока посмотрим на развитие ситуации. И, кстати, у нас есть несколько футболистов, которые получают зарплату в рублях, но с привязкой к курсу. Правда, их очень мало. Это иностранцы, но не все. Каждый день ситуация в мире меняется и каждый должен принимать самостоятельные решения. Но то, что неприятности коснутся всех, — это точно. Это касается не только футбола, он не может жить отдельно от того, что происходит в России и мире. Будем реагировать на любую экономическую ситуацию.

— Есть клубы, которые фиксируют верхний порог курса и выплачивают оклады вне зависимости от ситуации на рынке. Например, так сделал «Ахмат»...

— Да, но они сделали это только сейчас, раньше такого не было. Мы будем действовать согласно своему плану.

— То есть вы не фиксировали?

— Ничего не фиксировали. Но определенный потолок есть, конечно. Озвучивать цифру я не могу.

— Президент РПЛ Сергей Прядкин недавно заявил, что по самым оптимистичным прогнозам сезон возобновят 24 апреля. Вам эта дата кажется оптимальной, чтобы успеть спокойно доиграть чемпионат?

— Мы договорились с клубами, что до 10 апреля у нас пауза. Есть корпоративная этика. Давайте дождемся этой даты, а там посмотрим. Мои рассуждения никому не нужны. Если дата поменяется, значит, будем дальше говорить.

— Сейчас у ваших футболистов есть определенные программы тренировок на дому?

— Тренерский штаб это сделал. Футболисты занимаются дома, это сложно, но они выполняют все требования. Это больше вопрос к Вадиму Валентиновичу (Евсееву, главному тренеру «Уфы». — «Известия»). Я могу только в общем сказать, что ребята занимаются. Знаю даже, что они на удаленке проводят коллективные занятия (по видеосвязи).

— Вы лично продолжаете работать в офисе или перешли на удаленку?

— У меня маршрут: дом — офис — дом. Я ни с кем особо не контактирую. В контакте только с тремя людьми.

— Ваша жизнь изменилась в связи с коронавирусом? Вы стали более пристально следить за личной гигиеной?

— Я в принципе всегда мыл руки. Когда живешь в таком ритме, постоянно встречаешься с большим количеством людей, ты и так соблюдаешь нормы гигиены. Если со всеми поздоровался, обязательно должен помыть руки. Это те нормы, который каждый должен соблюдать не только в период эпидемий. Сейчас, конечно, больше держу дистанцию. Да, раньше больше обнимался, а сейчас просто при встрече бьемся руками или плечами. Но вообще я особо никого и не вижу.