ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.

По информации ТАСС, на игре присутствовали не более 5 тыс. человек после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий в российской столице.

ЦСКА ничьей с «Уфой» продолжил серию игр РПЛ без побед до пяти матчей. По результатам встречи московский клуб набрал 36 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице. «Уфа» набрала 27 баллов, клуб находится на девятой строчке рейтинга.

Первое место в РПЛ, по состоянию на 15 марта, занимает «Зенит» с 50 очками, второе место — «Краснодар» (41 очко), третье — «Ростов» (38 очков), четвертое — «Локомотив» (38 очков).

Ранее, 4 марта, московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.