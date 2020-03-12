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Гендиректор футбольного ЦСКА спрогнозировал убытки из-за ограничения числа зрителей матчей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение о допуске болельщиков на домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом».

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Московские команды с учетом указа мэра столицы Сергея Собянина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничивают число участников встреч до 10 апреля. Каждую смогут посетить не более 5 тыс. человек. По прогнозу Бабаева, на двух мартовских играх армейцы потеряют около 60 млн рублей.

«Очень тяжелая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Клуб понесет очень серьезные потери в связи с тем, что мы проведем домашние игры с «Уфой» и «Зенитом» без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь. Плюс финансовые потери клуба, по предварительным подсчетам, — около 60 млн рублей», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА заметил, что клубу было трудно найти правильный выход из ситуации при определении тех болельщиков, которые смогут посетить матчи. Абонементы на сезон приобрело более 5 тыс. поклонников красно-синих, и только они будут допущены на одну из мартовских игр — с «Уфой» или «Зенитом». Для определения, на какую именно встречу попадут те или иные владельцы абонементов, в ЦСКА решили провести жеребьевку (по четным и нечетным секторам стадиона).

Бабаев также рассказал, что еще в проработке вопрос о болельщиках «Зенита», которые собираются в Москву на игру с ЦСКА. Гендиректор сообщил, что армейцы предоставят гостевую квоту в соотношении, предусмотренном регламентом (10 процентов от общего числа зрителей).

«Сейчас идут подсчеты, потому что в эти 5000 человек входят и футболисты, и тренерский штаб, и сотрудники охраны, и так далее», — объяснил он. Бабаев заметил, что с «Уфой» при этом уже есть договоренность: «Выделим 50 билетов».

Матч ЦСКА — «Уфа» пройдет в рамках 22-го тура Тинькофф — чемпионат России в ближайшую субботу, 14 марта. Игра ЦСКА — «Зенит» запланирована в 23-м туре на воскресенье, 22 марта.

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