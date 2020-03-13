«Локомотив» мести: москвичам нужно взять реванш у «Ростова»

Несмотря на массовые паузы в различных мировых спортивных соревнованиях, сезон в российской футбольной премьер-лиге пока продолжается. В грядущие выходные состоятся игры 22-го тура чемпионата страны. Центральной встречей уикенда станет противостояние «Ростова» и «Локомотива», которые разыграют между собой право единолично находиться на третьем месте в таблице (сейчас у обеих команд по 38 очков). Дончане попробуют снова сдержать натиск столичной команды. В понедельник им удалось сделать это в матче с ЦСКА (3:2). А лидер РПЛ — «Зенит» — постарается прервать неудачную серию из двух подряд домашних нулевых ничьих в грядущей домашней встрече с «Уралом».

22-й тур станет первым в чемпионате России, где будут действовать ограничения по посещаемости стадионов из-за угрозы коронавируса. Информация меняется едва ли не каждый час, и пока в лиге нет единых четких правил относительно новой системы. Клубы ориентируются на региональные постановления. Так, в Москве и Екатеринбурге введен максимальный порог в 5 тыс. человек на массовых мероприятиях.

В грядущем туре эти ограничения затронут только матч ЦСКА–«Уфа». Остальные столичные команды сыграют на выезде.

— Ну а что делать? В Европе вообще матчи Лиги чемпионов проходят без зрителей (по некоторым данным розыгрыши ЛЧ и Лиги Европы в ближайшее время могут вообще приостановить. — «Известия»), — заявил «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Это вынужденная мера. Нужно просто смириться и пережить ситуацию, подчиниться и принять эти условия. Сейчас спортивные результаты и зрелищность уходят на второй план. Главное — сохранение здоровья граждан.

«Ростов» – «Локомотив»

У футболистов донского клуба может возникнуть ощущение дежавю. Второй тур подряд к ним приезжает московский клуб с задачей выбить их из тройки лидеров РПЛ. В прошлые выходные у ЦСКА не получилось это сделать. А теперь шанс есть у «Локомотива». Пока у москвичей и ростовчан по 38 очков. Но команда Валерия Карпина располагается выше благодаря выездной победе над «Локо» в первом круге (2:1). «Железнодорожники» после возобновления сезона выглядят более сбалансированно, чем армейцы. «Ростов» же на данный момент — самая результативная команда чемпионата. В его активе уже 38 забитых мячей.



— На данном этапе «Локомотив» — команда более серьезная, чем ЦСКА, — заявил «Известиям» экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин. — Она более сбалансирована как в обороне, так и в защите. Да, «железнодорожники» сейчас не забивают много, но свой момент всегда реализуют. С ними «Ростову» будет намного сложнее.

«Зенит» – «Урал»

Питерцев штормит: две ничьи после возобновления РПЛ и ни одного забитого мяча. Если в ближайшее время они допустят еще одну осечку, то их позиции пошатнутся. Сейчас «Зенит» имеет отрыв в шесть очков от второго места. «Уралу» баллы также крайне необходимы. Екатеринбуржцы идут на девятой строчке, но находятся всего в трех очках от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ.

— Думаю, «Зенит» должен прервать свою неудачную серию, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Если команда допустит осечку в третий раз подряд, то ее отрыв сократится практически до минимума. В руководстве и в самом клубе это прекрасно понимают. Если питерцы хотят спокойно финишировать на первом месте, то больше ошибаться нельзя. Поэтому матч с «Уралом» можно назвать самым важным в сезоне для «Зенита». Им нужно обязательно победить и переломить неудачную полосу.

«Сочи» – «Краснодар»

«Быки» продолжают погоню за «Зенитом». До лидера всего шесть очков, а впереди матч с очень опасным «Сочи». Форвард Александр Кокорин показывает высокую результативность. В трех последних матчах он записал на свой счет уже три мяча. А в игре с «Краснодаром» может забить сотый гол в своей карьере и войти в легендарный клуб «Григория Федотова» (футболисты, забившие 100 и более мячей за карьеру).

— Соперник достаточно серьезный, и Кокорину будет сложно забить свой юбилейный мяч именно в матче с «Краснодаром», — сказал «Известиям» его бывший тренер по столичному «Динамо» Сергей Силкин. — Но, конечно, он будет стараться это сделать уже в грядущей встрече. Что касается игры в целом, то обеим командам очки нужны как воздух. Но «Краснодар» все-таки фаворит — его футболисты более сыграны. «Сочи» же не хватает монолитности. Состав у южан хороший, но команда находится еще в периоде становления.

ЦСКА – «Уфа»

Армейцы попробуют реабилитироваться за неудачу в Ростове. Несмотря на поражение, красно-синие очень здорово выглядели в прошлом матче, даже действуя вдевятером. А календарю «Уфы» не позавидуешь. Встреча с ЦСКА их ждет вслед за матчами с «Краснодаром» (0:2) и «Зенитом» (0:0).

— Разберем наш предыдущий матч против «Зенита», постараемся убрать все недочеты, — рассказал «Известиям» полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. — Нас ждет очень важная и сложная игра с ЦСКА на выезде. Но мы постараемся показать свой футбол и победить.

«Ахмат» – «Динамо»

По ходу этого сезона «Динамо» опускалось даже в зону прямого вылета, но потом смогло выправить ситуацию. Сейчас команду от шестого места отделяет всего один балл. А очередной преградой на ее пути станет грозненский «Ахмат», который на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ.

— Думаю, сейчас сложно играть против любого соперника, — признался «Известиям» защитник «Динамо» Константин Рауш. — В первом туре после возобновления сезона мы играли против «Спартака» и там был более открытый футбол. А в предыдущей встрече с «Тамбовом» пришлось самим делать игру, так как соперник больше оборонялся и контратаковал. Посмотрим, каким образом мы будем действовать против «Ахмата». Разберем их и решим, в какой футбол играть.

«Оренбург» – «Спартак»

Красно-белые скатились во вторую восьмерку турнирной таблицы РПЛ и занимают десятое место. При этом у них закончился труднейший стартовый отрезок, который включал матчи с «Динамо» (2:0) и «Краснодаром» (0:1) в чемпионате, а также с ЦСКА (3:2) в Кубке России. Теперь на очереди «Оренбург», который выглядит намного скромнее. Но именно этот клуб неоднократно приносил москвичам проблемы. В последних двух матчах оренбуржцы обыгрывали «Спартак» (2:1, 2:0).

— Не считаю, что «Оренбург» легкий соперник для «Спартака», — сказал «Известиям» легендарный нападающий красно-белых Александр Мирзоян. — Наоборот, такие команды обычно выходят на матчи против топ-клубов с еще большим настроем. Поэтому игра точно будет нелегкой. Нужно постараться полностью восстановиться после прошлого тура, и, будем надеяться, что у «Спартака» всё получится.

Кроме того, в 22-м туре РПЛ пройдут матчи «Арсенал» – «Рубин» и «Тамбов» – «Крылья Советов».