Смена Дона: удастся ли ЦСКА выбить «Ростов» из тройки лидеров

В Российской премьер-лиге стартует заключительная треть сезона. Центральным матчем тура станет очное противостояние двух команд из лидирующей группы — «Ростова» и ЦСКА. На данный момент дончане идут в тройке, но в случае неудачи уступят свое место армейцам. Остальные лидеры РПЛ продолжат борьбу за медали заочно.

«Ростов»–ЦСКА

В середине этой недели ЦСКА провел сложнейшую четвертьфинальную встречу в Кубке России, где уступил своему самому принципиальному сопернику — «Спартаку» — в дополнительное время (2:3). «Ростов» же свой предыдущий матч провел 29 февраля против грозненского «Ахмата» (1:1) в рамках 20-го тура РПЛ, и с тех пор подопечные Валерия Карпина спокойно готовились к игре с ЦСКА. Это противостояние по праву может считаться центральным в грядущем туре — матч имеет огромную важность с турнирной точки зрения. Сейчас у обеих команд по 35 очков. Донской клуб идет выше в таблице, опережая армейцев по дополнительным показателям, и замыкает тройку лидеров.

— Безусловно, поражение ЦСКА в Кубке на этой неделе от принципиального соперника имеет важное значение в преддверии встречи с «Ростовом», — сказал «Известиям» экс-главный тренер дончан Сергей Балахнин. — Не совсем понятно, как армейцы воспримут эту неудачу. С одной стороны, это может разозлить их и только добавить мотивации в грядущей игре. Но может быть и наоборот. Что касается усталости, то не думаю, что 120 минут в кубковой игре могут как-то серьезно сказаться на красно-синих в физическом плане. Все-таки у них молодая команда, и сезон только-только возобновился.

«Зенит»–«Уфа»

Питерцы также отыграли 120 минут в кубковом матче с «Ахматом» в середине недели. Но подопечным Сергея Семака удалось уехать из Грозного с победой (2:1 д.в.). «Уфа» — из разряда тех соперников, которых сине-бело-голубые обязаны обыгрывать без особых проблем, учитывая их амбиции. Но и списывать со счетов башкирский коллектив нельзя — в первом круге команда Вадима Евсеева обыграла питерцев дома (1:0). Сейчас у «Зенита» отрыв от второго места в восемь очков. Грядущий тур — отличная возможность как минимум сохранить комфортное преимущество.

— По первой части чемпионата можно сказать, что прямые конкуренты «Зенита» не играли стабильно, но это не должно расслаблять, — поделился с «Известиями» бывший вратарь питерцев Вячеслав Малафеев. — Уже бывали случаи, когда мы лидировали с большим отрывом, но, чуть расслабившись, теряли золото (в сезоне-2013/14 ЦСКА отыграл огромное отставание от «Зенита» и в итоге стал чемпионом. — «Известия»). Что касается того времени, наверное, тогда это было более ожидаемо.

«Спартак»–«Краснодар»

Точно можно сказать, что красно-белые выйдут на матч с «быками» на эмоциональном подъеме после триумфа в Кубке. Но возникает вопрос приоритетов. Очевидно, что «Спартаку» будет крайне сложно отыграть 10 очков отставания от лидирующей пятерки. Кубок для них — ключевой турнир, так как победа в нем подарит им путевку в Лигу Европы. У «Краснодара» же всё наоборот. Его главная задача — удержаться в двойке сильнейших, чтобы, наконец, попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

— Думаю, нас ждет еще один яркий матч, — заявил «Известиям» экс-нападающий красно-белых Валерий Кечинов. — «Спартак» будет на положительных эмоциях после успехов в Кубке и недавнем дерби с «Динамо» в РПЛ (2:0). «Краснодар» же — команда, которая всегда показывает яркий футбол и при этом дает играть сопернику. Беспокоит только то, что в матче с ЦСКА травмировался Зелимхан Бакаев. Он очень хорошо себя проявил после возобновления сезона.

«Локомотив»–«Ахмат»

«Железнодорожникам» предстоит провести матч без своего главного тренера Юрия Сёмина. Наставник москвичей был удален со скамейки в предыдущей игре против «Зенита» (0:0) за споры с арбитром. В первой домашней встрече 2020 года «Локомотив» сыграет против «Ахмата». Грозненцы находятся всего в одном балле от зоны вылета, и им необходимо побеждать.

— Конечно, будет чуть-чуть странно без него [Сёмина] , но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» капитан «Локомотива» Ведран Чорлука. — Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Что касается «Ахмата», то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжелой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть.

«Сочи»–«Урал»

Всё больше внимания к себе приковывает главный аутсайдер сезона. Одна из ключевых интриг чемпионата: сможет ли Александр Кокорин вытащить «Сочи» из подвала турнирной таблицы и спасти команду от вылета в ФНЛ. В дебютной игре за южан форвард забил, но его клуб уступил тульскому «Арсеналу» (1:2). В грядущем туре его ждет не менее сложная проверка «Уралом». В прошлом туре клуб из Екатеринбурга уже отобрал очки у столичного ЦСКА (1:1).

— «Сочи» очень серьезно усилился зимой, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Урала» Николай Димитров. — Но они это сделали за счет конкретных футболистов, и еще не совсем понятно, как игроки будут взаимодействовать на поле. Приложим максимум усилий, чтобы добиться победы.

Также, в 21-м туре РПЛ пройдут матчи: «Оренбург»–«Арсенал», «Динамо»–«Тамбов» и «Рубин»–«Крылья Советов».