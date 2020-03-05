Ларссон наяву: как шведский форвард принес «Спартаку» победу в дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби (3:2 д.в.) и вышел в полуфинал «Олимп Кубка России». Победный гол на свой счет записал шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон, отличившийся в дополнительное время. Примечательно, что к этому моменту команда Доменико Тедеско играла в меньшинстве после удаления другого форварда — аргентинца Эсекьеля Понсе. В полуфинале спартаковцев ждет противостояние с «Зенитом», который ранее обыграл в дополнительное время грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» — ЦСКА

Возможно, назначить матч на 19:30 в будний день было не самой удачной идеей. Сначала болельщики попали в битком набитые вагоны метро. Не самая приятная поездка, особенно на фоне паники с коронавирусом. Но на этом испытания на стойкость для фанатов не закончились. На подходах к стадиону собрались огромные очереди. Люди явно были недовольны, толкались и кричали «пропускай».

Игра развивалась настолько динамично, что большому количеству болельщиков не посчастливилось стать свидетелями первого мяча «Спартака», забитого на самом старте матча. Уже на 4-й минуте полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом, о чем застрявшие в очереди на входе фанаты команды узнали только лишь благодаря реву трибун и объявлению диктора. Зато радость болельщиков «Спартака» быстро переместилась за пределы чаши арены.

Футболисты красно-белых не собирались останавливаться на достигнутом и продолжили угрожать воротам соперника. Через 10 минут после гола Бакаева подопечные Доменико Тедеско увеличили преимущество в счете до двух мячей усилиями Эсекьеля Понсе. Казалось, игроки ЦСКА могут и не оправиться от такого удара в самом начале встречи, но этого не произошло. Армейцы ответили быстрым голом после розыгрыша углового. Мяч в ворота буквально затолкал защитник Игорь Дивеев. Однако после этого «Спартак» продолжил опасные атаки, но красно-синие вытерпели и были вознаграждены — в самой концовке первого тайма Ильзат Ахметов воспользовался ошибкой Самуэля Жиго и точным ударом с линии штрафной восстановил равновесие в счете — 2:2.

Страсти кипели и после свистка на перерыв. В момент, когда игроки уходили с поля, началась потасовка, пресечь которую удалось не сразу.

На вторую часть игры не смог выйти Бакаев, который получил травму в одном из игровых эпизодов. Вместо него на поле вышел Гус Тиль. Это не могло не сказаться на игре — «Спартак» продолжал атаковать, но команде все время чего-то не хватало для ещё одного гола. ЦСКА же стал действовать более уверенно. Во втором тайме армейцы создали больше моментов, но реализовать их не смогли.

— Это был настоящий кубковый поединок, по которым мы соскучились, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — В нем было всё: голы, борьба, страсть. Весь матч прошел на высоких скоростях. Это говорит о том, как хорошо оба клуба подготовились к сезону. Я давно не получал таких эмоций от нашего футбола. Показалось, что это была игра на уровне чемпионата Италии или Англии. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении.

В дополнительное время команды продолжили обмениваться опасными атаками, не боясь оголять оборонительные редуты. В концовке первой 15-минутки за вторую желтую карточку был удалён автор второго мяча в составе «Спартака» — Понсе. Небольшая пауза немного снизила накал страстей. Однако потеря нападающего не уменьшила атакующей активности красно-белых, и уже на 107-й минуте усилиями Джордана Ларссона подопечные Тедеско снова вышли вперёд. Этот гол оказался решающим и вывел «Спартак» в полуфинал Кубка.

— Как правило, игры между «Спартаком» и ЦСКА проходят при серьезном накале страстей, и эта встреча не стала исключением, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий красно-белых Валерий Кечинов. — Команды подарили настоящее зрелище. Считаю, что «Спартак» наиграл на победу и заслуженно вышел в полуфинал. А что касается Ларссона, то он нередко забивает важные голы. Стоит вспомнить тот же матч с «Локомотивом» (3:0). Джордан становится талисманом команды, который приходит на помощь в сложный момент.

«Ахмат» — «Зенит»

Чуть ранее выход в полуфинал второго по значимости турнира страны оформил «Зенит». Петербургский клуб с большим трудом переиграл на выезде «Ахмат». При этом сине-бело-голубые уступали по ходу встречи и отыгрались лишь на 79-й минуте. На 86-й минуте встреча была прервана из-за беспорядков на трибунах — болельщики команд устроили массовую драку прямо во время игры. По словам очевидцев, причиной послужило то, что фанаты петербургского клуба сняли футболки, что вызвало негодование у местных болельщиков. Успокоить дерущихся попытались игроки обеих команд, и спустя несколько минут игра возобновилась.

Основное время закончилось ничьей (1:1). А уже в дополнительное, на 97-й минуте Юрий Жирков забил решающий мяч и вывел питерцев в полуфинал. Там действующие чемпионы страны сразятся со «Спартаком».

— «Зенит» показал характер и переломил ход матча, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Понятно, что питерцам сейчас тяжело. Они обходятся без двух своих основных форвардов (Артём Дзюба травмирован, Сердар Азмун не до конца восстановился от болезни. — «Известия»). Эти футболисты в первой части сезона стабильно делали свою работу, забивая голы. Теперь же у «Зенита» меньше разнообразия, и команде приходится компенсировать потери за счёт комбинационной игры. Пока всё не так просто. Но в Кубке всегда тяжело, тем более, любому клубу хочется обыграть лидера сезона.

В среду также должна была состояться встреча «Шинника» и «Урала». Но из-за отвратительного качества поля в Ярославле матч перенесли на неопределенную дату. А 5 марта состоится еще один четвертьфинальный матч «Химки» — «Торпедо». Полуфиналы запланированы на 23 апреля.