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«Пусть Магкеев будет в опорной зоне — в центре обороны играю я»

Футболист «Локомотива» Соломон Кверквелия — о возвращении в стартовый состав после травмы и ничьей с «Зенитом»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вторая часть чемпионата России по футболу стартовала сразу топ-матчем двух лучших команд страны последних лет — «Зенита» и «Локомотива» (0:0). При этом «железнодорожники» удивили некоторыми кадровыми решениями. В центре обороны оказался Соломон Кверквелия, один из героев чемпионского сезона-2017/18, в последний год почти не выходивший на поле из-за травмы. А в опорной зоне вышел 20-летний Станислав Магкеев, ранее имевший в активе лишь одну встречу РПЛ в стартовом составе в качестве центрального защитника.

После встречи с «Зенитом» Соломон Кверквелия дал интервью «Известиям». Он поделился мнением об итогах матча, оценил выступление Магкеева и выразил надежду, что «Локомотив» еще поборется за чемпионство, несмотря на 11-очковое отставание от питерцев.

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— Каково было впервые за долгое время выйти в стартовом составе на официальный матч?

— У меня была тяжелейшая травма. Все думали, что у меня конфликт с тренером, руководством и игроками. Я всегда говорил, что это неправда. У меня действительно была тяжелая травма, в которой никто не мог разобраться до последнего момента. Сейчас, слава Богу, ничего не болит и я физически чувствую себя отлично.

— Как оцените атмосферу на игре?

— Матч был эмоциональным, но в таких играх по-другому не бывает, потому что «Зенит» и «Локомотив» — это топ-команды. Думаю, зрителям понравилось. Должны быть такие эмоции.

— Результатом удовлетворены?

— Конечно. Играешь на выезде с «Зенитом» и не пропускаешь — для меня это хороший результат.

— Не расстраивает, что не приблизились к «Зениту» и почти потеряли шансы на чемпионство?

— Нет, мы ничего не потеряли. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр — это 30 очков.

— Предположим, вы выиграете эти 10 матчей и наберете 30 очков. Верите, что «Зенит» за этот же период потеряет 11 баллов и даст вам подобраться к себе?

— Конечно, такое возможно. Всё бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший — сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью — это здорово.

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— Ожидали, что с первого же официального матча нынешнего года вернетесь в стартовый состав?

— Нет, такой гарантии никто не даст. Всё только от меня зависит. Я доказал на тренировках и сборах, что готов и хочу играть. Тренировался с полной отдачей, и тренер подумал, что я готов выйти против «Зенита».

— Станислав Магкеев раньше имел в активе лишь одну игру в старте на уровне премьер-лиги. Довольны его выступлением в Питере?

— Конечно. Мага очень хорошо играл против «Зенита». Я про него не хочу много говорить, потому что он еще молодой. Он сам понимает это. Мага каждый день прибавляет. У него всё впереди. Если он будет продолжать работать так, как сейчас, станет одним из лучших опорников чемпионата России.

— Одним из лучших именно в опорной зоне или в центре обороны, где он играл в прошлых матчах?

— В опорной. Потому что в центре обороны я играю (смеётся).

— Это вы так избавляетесь от конкурента?

— Нет, но пусть лучше Мага в опорной зоне играет (улыбается).

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