Солд-аут удачи: на кубковое дерби «Спартака» и ЦСКА все билеты проданы

Вслед за возобновлением российской премьер-лиги после зимней паузы стартуют и четвертьфиналы турнира «Олимп — Кубок России». В нынешнем розыгрыше до стадии 1/4 финала дошло немало грандов РПЛ, и двум из них предстоит провести очный матч. В среду «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. По информации «Известий», на игру самых принципиальных соперников отечественного футбола уже проданы все билеты.

«Спартак»–ЦСКА

На стадии четвертьфинала красно-белые получили преимущество своего поля. Именно в дерби с ЦСКА это имеет огромное значение. «Спартак» ждет на грядущую игру полный стадион болельщиков.

— У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы, — заявил «Известиям» владелец «Спартака» Леонид Федун. — Ждем 45 тыс., а может, даже 46 тыс. болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.

Считается, что для «Спартака» Кубок в нынешнем сезоне — приоритетный турнир. Шансов зацепиться за первую пятерку в РПЛ у москвичей не так много — до нее еще 10 очков. А победа в Кубке даст прямую путевку в Лигу Европы. В то же время нельзя сказать, что это соревнование менее важно для ЦСКА. Армейцы не выигрывали турнир с 2013 года и успели отдать свой рекорд по количеству побед в Кубке России «Локомотиву». «Железнодорожники» завоевывали второй по значимости трофей страны восемь раз, красно-синие — семь.

«Ахмат»–«Зенит»

Еще одна пара команд из РПЛ сойдется в Грозном. Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата России имеет отличные шансы на то, чтобы наконец оформить «золотой дубль», выиграв оба главных трофея страны в один сезон. В последний раз это удавалось сделать столичному ЦСКА в сезоне-2012/13. Питерцы также уже добивались одновременной победы в Кубке и чемпионате, но еще в 2010 году.

— «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России, — отметил в разговоре с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Тем более этой весной команда не играет на международной арене. Уверен, желания выиграть Кубок у них будет не меньше, чем победить в чемпионате. Питерцам нужно быть крайне сконцентрированными, потому что любая их осечка станет для конкурентов дополнительной мотивацией.

«Шинник»–«Урал»

Первая и единственная в четвертьфинале Кубка пара-микст из двух лиг российского футбола — РПЛ и первого дивизиона (ФНЛ). Встретятся два коллектива, которые в нынешнем сезоне показывают результаты чуть выше среднего. «Урал» за три предыдущих розыгрышах Кубка дважды играл в финалах (2017, 2019) и оба раза был бит «Локомотивом». С учетом сетки в этом году у екатеринбуржцев также неплохие шансы на выход в решающую стадию турнира.

— Я мало что знаю о «Шиннике», — признался «Известиям» полузащитник «Урала» Петрус Бумаль. — Мы, прежде всего, должны быть сконцентрированы на себе и своей игре. Если проведем ближайший матч в Кубке так же, как с ЦСКА (1:1) в недавнем матче чемпионата, то у нас не должно быть проблем с выходом в полуфинал.

Особую мотивацию «Уралу» добавляет то, что финал Кубка пройдет на его домашнем стадионе. По решению РФС, именно «Екатеринбург Арене» было доверено принять решающую встречу турнира. Ранее все стадионы, которые принимали матчи чемпионата мира-2018, были поощрены либо играми национальной сборной, либо финалами Кубка. Дошла очередь и до арены в Екатеринбурге.

— Лично у меня огромная мотивация взять этот трофей, — признался «Известиям» полузащитник «Урала» Николай Димитров. — Сделаем всё возможное, чтобы дойти до финала. Тем более решающая игра будет в нашем городе, поэтому мы очень серьезно относимся к этому турниру. Что касается соперника, то совершенно не важно, что он выступает в ФНЛ. Я в России уже многое повидал, здесь не бывает легких игр. Так что надо одинаково настраиваться на любого противника.

«Химки»–«Торпедо»

В 1/4 финала Кубка также сойдутся два лидера ФНЛ. Но кажется, что мотивация у команд совершенно разная. «Химки» зимой покинул тренер Андрей Талалаев по причине того, что руководство больше не ставит перед командой задачу выхода в РПЛ. Его место занял Сергей Юран. В «Торпедо» же, напротив, всё стабильно и состав только укрепляется.

— Считаю «Торпедо» фаворитом в матче с «Химками», — сказал «Известиям» экс-главный тренер черно-белых Борис Игнатьев. — И вижу за этим не только имиджевую составляющую. Зимой подмосковная команда сменила курс развития, поменяла главного тренера, который отлично справлялся со своими задачами. «Автозаводцы» же усилили состав и тренерский штаб (экс-капитан сборной России Евгений Алдонин стал ассистентом Сергея Игнашевича. — «Известия»). Единственный минус для черно-белых — это то, что они играют на выезде. Да и в целом кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, так что шансы могут быть равны. Уверен, нас ждет жаркая борьба.

Полуфинальные матчи Кубка России запланированы на 23 апреля, а финал пройдет 13 мая.