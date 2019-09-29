«Нам в «Химках» есть что доказывать — и себе, и другим»

Во втором по значимости турнире чемпионата России — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — уже прошло более трети сезона. С большим отрывом лидируют столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». Пока всё движется к тому, что эти два клуба получат прямые путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон.

Оба коллектива пока неплохо идут и в Кубке России — в среду на стадии 1/16 финала они выбили из турнира две команды премьер-лиги. «Торпедо» обыграло самарские «Крылья Советов» (2:0), а «Химки» — казанский «Рубин» (3:0).

В конце октября в 1/8 финала химчане встретятся на выезде с «Оренбургом». Одним из наиболее статусных футболистов в команде Андрея Талалаева является нападающий Владимир Дядюн. Участник юношеского чемпионата Европы 2007 года хорошо известен по игре на уровне РПЛ за «Рубин», «Спартак» (Нальчик), московское «Динамо» и «Ростов».

После победы над казанцами 30-летний футболист дал интервью «Известиям», в котором оценил перспективы «Химок» и поделился мнением о работе тренирующих сейчас «Рубин» Романа Шаронова и Олега Кузьмина.

— Судя по счету, «Рубин» вам не много проблем создал. А в плане содержания игры были трудности с казанской командой?

— Мы готовились к игре. Знали, как действует соперник. Предложили ему активный прессинг, весь матч его применяли. У «Рубина» был контроль мяча, его игроки пытались играть в футбол, заходить в нашу штрафную, но в принципе проблем «Химкам» не создали. Хотя команда играющая.

— На кубковый матч против команды премьер-лиги тактика «Химок» менялась по сравнению с тем, во что играете в ФНЛ?

— Нет, мы играли в свой футбол. Зачем что-то менять под Кубок? Мы знаем, какую игру хотим показывать, всё время отрабатываем это на тренировках от недели к неделе. И не меняем стиль.

— Вообще не было соблазна перестроить игру специально под соперника из элитного дивизиона?

— Наоборот, мы хотели проверить силы, играя именно в свой футбол. Хорошо, что получилось реализовать моменты, навязать свою игру.

— Игрокам и тренерам «Химок» сложно было угадать состав «Рубина»? Обычно тяжело предсказать, будет ли команда премьер-лиги в матчах 1/16 финала против соперников из низших дивизионов выставлять основной, резервный или смешанный список футболистов…

— «Рубин» — играющая команда, показывающая хороший футбол. Но у нее нет результата. Поэтому, наверно, им не важно, с кем играть, — с РПЛ или ФНЛ. Задача-то одна: победить. Считаю, что они выставляли оптимальный на день матча состав, исходя из готовности футболистов.

— Вы немало лет играли в «Рубине». С завершением эпохи Курбана Бердыева команда сильно изменилась?

— Изменилась, но мне приятно, что идет преемственность поколений. Что рубиновцы по духу — Роман Шаронов и Олег Кузьмин — сейчас возглавляют коллектив и строят новую команду. Надо понимать, что на это нужно время. Они пытаются играть в хороший футбол. Но такое не сразу удается поставить. Вспомните, даже у Гвардиолы не сразу всё получалось — только через год-полтора работы он сумел наладить игру «Манчестер Сити».

— Когда играли с Шароновым и Кузьминым, чувствовали, что из них могут получиться тренеры?

— Это футбольные люди. И «Рубин» не чужой им клуб. Они были в его структуре и понимали, как всё устроено. Хорошо, что сейчас возглавили команду. У них есть амбиции и тренерский потенциал, который еще предстоит реализовать. Желаю им удачи. Думаю, у них должно получиться.

— Чего ждете от следующей стадии Кубка России, матча 1/8 финала против «Оренбурга»?

— Это же только через месяц случится. А там будет видно, что делать.

— Верите в то, что «Химки» могут побороться за победу в Кубке России?

— Ну а как без веры? Вспомните, как в прошлом году в финале «Тосно» и курский «Авангард» играли. Всегда надо верить — без этого никуда.

— Как охарактеризуете тренера Андрея Талалаева?

— Он очень требовательный. Я до него работал со многими тренерами. И, несмотря на то что мне уже за 30, Талалаев заставляет расти — это дорогого стоит. Заставляет каждого встрепенуться и всегда быть готовым. Это очень важно.

— Вы поработали с такими специалистами, как Курбан Бердыев, Юрий Красножан, Ринат Билялетдинов, Леонид Кучук. Чем Талалаев от них отличается?

— Я не люблю сравнивать. Это неблагодарное дело. У каждого есть свой подход, своя философия. Главное, во всё это верить. Мы сейчас верим в философию Талалаева.

— Есть объяснение, почему в последние полтора года вы оказались невостребованы на уровне премьер-лиги?

— Объяснения нет. Есть много сугубо личных факторов. Можно объяснять и не объяснять. Всё это может быть так и не так. Поэтому трудно говорить об этом. Надо просто делать свое дело.

— По вашим ощущениям, «Химки» уже готовы идти в премьер-лигу?

— У нас почти весь сезон впереди. Мы даже половину чемпионата не сыграли. Поэтому нам предстоит много работы и игры. Нам есть что доказывать — и себе, и другим. Так что настроены серьезно и хотим побеждать.