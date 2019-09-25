«Деньги голы не забивают»

Футбольный клуб «Сочи» одержал волевую победу над столичным «Динамо» (3:2). Решающий мяч в концовке игры забил армянский форвард южного клуба Александр Карапетян. После матча «Известия» пообщались с 31-летним нападающим, который рассказал о своем голе, конкуренции с Антоном Заболотным и больших деньгах в футболе.

— Почему после победного гола вы побежали праздновать его с тренером вратарей «Сочи» Романом Березовским?

— У меня хорошие отношения с ним. Но я не бежал целенаправленно к нему. Просто очень обрадовался и направился к угловому флажку, а там уже были все. Я очень благодарен Роману Анатольевичу: он помог перейти в «Сочи».

— Каким образом?

— Когда он перешел на работу в «Сочи», позвонил мне и спросил, какие планы. Узнавал, не собираюсь ли я менять команду. Я ответил, что это возможно, почему нет. Он пригласил меня на сборы, там я забил несколько голов и в итоге перешел в «Сочи».

— Когда забивали «Динамо», не было ощущения, что находитесь в офсайде?

— После матча пересмотрел этот эпизод — я точно был в правильном положении. Вообще, всегда слежу за тем, чтобы не находиться в положении вне игры. Любому нападающему очень важно это отслеживать.

— В этом матче отличный гол забил Антон Заболотный. Вы его поздравили, но ведь, по сути, он ваш прямой конкурент за место в основе…

— Был очень рад, что он забил. Все форварды всегда хотят забивать, и, несмотря на то, что мы конкуренты, по-человечески очень хорошо общаемся друг с другом. У нас одна цель — зарабатывать три очка для «Сочи».

— Чему вы бы могли научиться у Заболотного?

— Антон — профессионал на все 100%. Очень внимательно следит за собой. Приходит на тренировки, как и я, за час до начала занятий. Следит за тем, что ест. У него очень профессиональное отношение к своей работе. И мне это очень нравится в нем.

— Вы знаете, в России над Заболотным много шутят из-за того, что он редко забивает?

— Я слышал об этом, но мне безразлично то, что о нем говорят другие. У любого нападающего есть фазы, в которые он не забивает. У меня тоже был период, когда я не отличался шесть-семь игр подряд. В такие моменты нельзя издеваться и смеяться над человеком.

— Вы знаете, что ваш гол мог привести к увольнению главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова?

— Слышал об этом. Это футбол. Кто вошел в это дело, должен понимать, что всё возможно. Конечно, жалко было бы, если бы так получилось. Но я думаю только о своей команде, так же, как он думает о своей.

— «Динамо» летом потратило на трансферы более €30 млн, при этом команда идет недалеко от «Сочи» в турнирной таблице. Это удивляет?

— Деньги голы не забивают. Нужно подобрать хорошую команду. Если посмотреть на тот же «Спартак», они ведь тоже потратили много денег на покупки. И на каком они месте? А с другой стороны, можно посмотреть на «Уфу», которая не потратила почти совсем ничего.