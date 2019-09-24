Такого не было, и вот пять: «Зенит» установил рекорд результативности

Минувшие выходные серьезно повлияли на положение команд в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги. После трети сезона в национальном первенстве появился единоличный лидер — «Зенит». Столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), поднялся на второе место и оторвался от группы преследователей в лице тех же «горожан», «Локомотива» и «Ростова». В целом 10-й тур выдался довольно результативным: в четырех матчах из восьми было забито по пять мячей, а всего в туре — 28 голов.

«Зенит»–«Рубин»

Питерцы сохраняют стабильность, и это позволило им единолично возглавить таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые уничтожили «Рубин» (5:0). Многие считали, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы в игре с казанцами из-за плотного графика, ведь для команды Сергея Семака уже стартовала групповая стадия Лиги чемпионов. Однако действующие чемпионы страны прибегли к ротации состава и сумели сохранить свежесть. Как итог — самая крупная победа в сезоне.

— У нас единый коллектив, и у всех только одна цель — побеждать, — сказал «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. — Только тренеру решать, когда и кто будет выходить на поле в каждом следующем матче. Мы все выкладываемся на тренировках и готовы играть. Думаю, это мы и показали в матче с «Рубином».

ЦСКА–«Краснодар»

Армейцы долгое время были главными преследователями лидирующей группы, но всё время немного отставали. В 10-м туре им представилась возможность улучшить свое положение в таблице по итогам очной встречи с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч получился очень ярким, и каждая команда занесла себе в актив по тайму. В первой части игры безупречны были армейцы, забив три мяча. Во второй половине встречи лучше смотрелся «Краснодар», однако забить «быки» смогли на один гол меньше (3:2). Победа позволила ЦСКА подняться на второе место в таблице. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.

— Мы добились очень важной победы, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Последние 10 минут были очень волнительными. Но ребята (Магнуссон пропустил матч из-за дисквалификации. — «Известия») выстояли, и команда взяла три очка. Мы хотим быть в топе и теперь находимся практически на самом верху таблицы, отставая только от «Зенита».

«Тамбов»–«Ростов»

Дончане неожиданно допустили осечку в матче с аутсайдером РПЛ. При этом гости открыли счет, но затем пропустили дважды. «Тамбов» прервал трехматчевую победную серию «Ростова». Команда Валерия Карпина теперь замыкает тройку и отстает от лидера на три очка.

— «Ростову» тяжелее играть с аутсайдерами, чем с лидерами, — отметил в беседе с «Известиями» бывший наставник дончан Сергей Балахнин. — У команды хватает слабых мест, а оппоненты стали изучать её более тщательно. Так что дальше будет только сложнее. В целом «Ростов» сейчас на правильном пути. Но свою игру надо постоянно совершенствовать, нельзя стоять на месте. Это реалии современного футбола.

«Оренбург»–«Локомотив»

«Железнодорожники» перед матчем очень жаловались на плотный график. Поздно ночью в среду они закончили игру Лиги чемпионов в Германии, а уже в воскресенье утром им предстояло сыграть во внутреннем первенстве. Несмотря на это, «Локо» смог добыть победу над «Оренбургом» (3:2), а сам матч получился одним из самых интригующих в туре.

— Главная причина успешных выступлений «Локомотива» — это их наставник, — поделился с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Юрий Семин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды. Думаю, что «железнодорожники», наравне с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом», — главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов «Локо» наставники не столь опытны, как Семин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня.

«Уфа»–«Спартак»

Красно-белые продолжают огорчать своих болельщиков. Москвичи потерпели очередное болезненное поражение. На этот раз их обыграла «Уфа» (0:1). «Спартак» опустился уже на девятое место в таблице и отстает от «Зенита» на девять очков. Кажется, отставка главного тренера столичного клуба Олега Кононова всё более неизбежна.

— Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Единенная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам (москвичи пропустили после автогола. — «Известия»). Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.

«Динамо»–«Сочи»

Не менее патовая ситуация в стане бело-голубых. В команду летом были вложены огромные средства, но результата так и нет. На этот раз москвичи проиграли дома дебютантам лиги — «Сочи» (2:3). После матча главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что он не справился со своей работой и, сохранив интригу, отметил: скоро все всё узнают. Казалось, что отставка неизбежна, но в понедельник «Динамо» официально объявило, что клуб не будет менять тренера, как минимум, до зимнего перерыва. Времени у Хохлова остается не так много.

— Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера, — заявил «Известиям» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе. Происходящее — не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. Нужно отдаваться на 100% все 90 минут во всех играх. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии.

В других матчах 10-го тура РПЛ были зафиксированы ничейные результаты: «Крылья Советов» – «Ахмат» – 1:1, «Арсенал»–«Урал» – 1:1.