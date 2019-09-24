Прямой эфир

Такого не было, и вот пять: «Зенит» установил рекорд результативности

В четырёх матчах 10-го тура было забито по пять мячей, а в турнирной таблице появился единоличный лидер
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минувшие выходные серьезно повлияли на положение команд в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги. После трети сезона в национальном первенстве появился единоличный лидер — «Зенит». Столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), поднялся на второе место и оторвался от группы преследователей в лице тех же «горожан», «Локомотива» и «Ростова». В целом 10-й тур выдался довольно результативным: в четырех матчах из восьми было забито по пять мячей, а всего в туре — 28 голов.

«Зенит»–«Рубин»

Питерцы сохраняют стабильность, и это позволило им единолично возглавить таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые уничтожили «Рубин» (5:0). Многие считали, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы в игре с казанцами из-за плотного графика, ведь для команды Сергея Семака уже стартовала групповая стадия Лиги чемпионов. Однако действующие чемпионы страны прибегли к ротации состава и сумели сохранить свежесть. Как итог — самая крупная победа в сезоне.

«Приятно быть первыми — дай Бог, так и останется»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука — о возвращении в Леверкузен, важной победе над «Байером» и потенциале Кайя Хаверца

— У нас единый коллектив, и у всех только одна цель — побеждать, — сказал «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. — Только тренеру решать, когда и кто будет выходить на поле в каждом следующем матче. Мы все выкладываемся на тренировках и готовы играть. Думаю, это мы и показали в матче с «Рубином».

ЦСКА–«Краснодар»

Армейцы долгое время были главными преследователями лидирующей группы, но всё время немного отставали. В 10-м туре им представилась возможность улучшить свое положение в таблице по итогам очной встречи с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч получился очень ярким, и каждая команда занесла себе в актив по тайму. В первой части игры безупречны были армейцы, забив три мяча. Во второй половине встречи лучше смотрелся «Краснодар», однако забить «быки» смогли на один гол меньше (3:2). Победа позволила ЦСКА подняться на второе место в таблице. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.

— Мы добились очень важной победы, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Последние 10 минут были очень волнительными. Но ребята (Магнуссон пропустил матч из-за дисквалификации. — «Известия») выстояли, и команда взяла три очка. Мы хотим быть в топе и теперь находимся практически на самом верху таблицы, отставая только от «Зенита».

«Тамбов»–«Ростов»

Дончане неожиданно допустили осечку в матче с аутсайдером РПЛ. При этом гости открыли счет, но затем пропустили дважды. «Тамбов» прервал трехматчевую победную серию «Ростова». Команда Валерия Карпина теперь замыкает тройку и отстает от лидера на три очка.

— «Ростову» тяжелее играть с аутсайдерами, чем с лидерами, — отметил в беседе с «Известиями» бывший наставник дончан Сергей Балахнин. — У команды хватает слабых мест, а оппоненты стали изучать её более тщательно. Так что дальше будет только сложнее. В целом «Ростов» сейчас на правильном пути. Но свою игру надо постоянно совершенствовать, нельзя стоять на месте. Это реалии современного футбола.

«Парфенов — очень сильный тренер, который сделал себя сам»
Президент «Урала» Григорий Иванов — о работе с наставником команды, победе над «Спартаком» и непроданных игроках

«Оренбург»–«Локомотив»

«Железнодорожники» перед матчем очень жаловались на плотный график. Поздно ночью в среду они закончили игру Лиги чемпионов в Германии, а уже в воскресенье утром им предстояло сыграть во внутреннем первенстве. Несмотря на это, «Локо» смог добыть победу над «Оренбургом» (3:2), а сам матч получился одним из самых интригующих в туре.

— Главная причина успешных выступлений «Локомотива» — это их наставник, — поделился с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Юрий Семин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды. Думаю, что «железнодорожники», наравне с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом», — главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов «Локо» наставники не столь опытны, как Семин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня.

«Уфа»–«Спартак»

Красно-белые продолжают огорчать своих болельщиков. Москвичи потерпели очередное болезненное поражение. На этот раз их обыграла «Уфа» (0:1). «Спартак» опустился уже на девятое место в таблице и отстает от «Зенита» на девять очков. Кажется, отставка главного тренера столичного клуба Олега Кононова всё более неизбежна.

— Причины неудач «Спартака» в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Единенная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой. Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в «Спартаке» больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть команде, которая ни разу не ударила по воротам (москвичи пропустили после автогола. — «Известия»). Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше.

Прошли ТО: клубы РПЛ обновили трансферные рекорды
Нынешняя летняя кампания стала самой дорогой для России за последние шесть лет

«Динамо»–«Сочи»

Не менее патовая ситуация в стане бело-голубых. В команду летом были вложены огромные средства, но результата так и нет. На этот раз москвичи проиграли дома дебютантам лиги — «Сочи» (2:3). После матча главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что он не справился со своей работой и, сохранив интригу, отметил: скоро все всё узнают. Казалось, что отставка неизбежна, но в понедельник «Динамо» официально объявило, что клуб не будет менять тренера, как минимум, до зимнего перерыва. Времени у Хохлова остается не так много.

— Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера, — заявил «Известиям» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе. Происходящее — не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. Нужно отдаваться на 100% все 90 минут во всех играх. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии.

В других матчах 10-го тура РПЛ были зафиксированы ничейные результаты: «Крылья Советов» – «Ахмат» – 1:1, «Арсенал»–«Урал» – 1:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро одного ждут: РПЛ может получить нового лидера
В восьмом туре «Спартак» примет «Зенит», а «Локомотив» сыграет с «Ростовом»
«Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе — о трансферной кампании, уходе Мануэля Фернандеша и новом лимите на легионеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019