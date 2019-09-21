«Парфенов — очень сильный тренер, который сделал себя сам»

В девятом туре чемпионата России по футболу «Урал» в Москве обыграл «Спартак» (2:1). Команда Дмитрия Парфенова одержала волевую победу, проигрывая после первого тайма. Во второй половине встречи игроки гостей Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир забили два блестящих гола и принесли три очка своему клубу. Сразу после матча «Известия» пообщались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Он рассказал о взаимоотношениях с главным тренером, продаже футболистов и сложностях нового лимита на легионеров.

— Какие впечатления от победы над «Спартаком»?

— Когда побеждаешь, эмоции всегда положительные. Очень рады, что победили «Спартак».

— «Урал» проигрывал 0:1. За счет чего удалось переломить ход встречи?

— За счет нашей игры. Видимо, тренер в перерыве сказал ребятам, что нужно делать, что поменять. Я бы еще отметил, что у нас в воротах стоял Олег Баклов, для которого это был дебют на уровне РПЛ. Наверное, он был чуть не уверен в себе, и остальные одноклубники это чувствовали. В начале матча «Спартак» нас, конечно, немного задавил. Но потом наши ребята поняли, что всё нормально, раскрылись и показали хорошую игру.

— «Спартак» очень сильно изменился за лето в плане состава. Он стал сильнее как соперник?

— Ему нужно еще немного подождать, набраться терпения. Про «Спартак» после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать... Но на самом деле нужно просто потерпеть. У них фактически новая команда. Если болельщики и руководство сейчас не дадут времени на образование коллектива, ничего хорошего это не принесет. «Спартак» взял очень хороших футболистов летом, просто им нужно сыграться.

— «Спартаку» забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир. Эффектные голы могут как-то привлечь внимание топ-клубов к этим игрокам?

— Их всё время отправляют в разные команды, но к нам официально никто не обращался. Ни за Ильиным, ни за Эль-Кабиром. Но для нас это хорошо, пусть лучше в «Урале» играют.

— За главным тренером Дмитрием Парфеновым тоже никто не обращался?

— Не обращались.

— В этом сезоне у клуба был неудачный период, и в СМИ появлялись слухи о вероятной отставке Парфенова. Как вы относились к этим разговорам?

— Я очень хорошо отношусь к нашему Дмитрию Владимировичу, но судьба тренера такова: есть результат — он продолжает работать, нет результата — заканчивает. У меня прекрасные отношения с Парфеновым, я его ценю и уважаю. Как тренер мне он очень нравится. Иногда мы спорим с ним в каких-то вопросах. Но для тренера самый главный показатель — это результат. Когда в Екатеринбурге на День города на стадион приходит 20 тыс. зрителей, а «Урал» проигрывает, конечно, начинаются разные разговоры. Но я всегда выступаю за Дмитрия Владимировича. В прошлом году всё было так же. Тогда мы начали очень неудачно, но потом выправили ситуацию. В этот раз хорошо стартовали, но затем немного сбавили. Если вы вспомните, тогда тоже были всякие разные разговоры про Парфенова: «Надо менять, что это за тренер?». Но так будет всегда. Завтра мы проиграем две-три игры, и всё это начнется по новой. Но я знаю, что Парфенов очень сильный тренер, который сделал себя сам, и буду за него.

— За два сезона, которые Парфенов работает в «Урале», был момент, когда вы думали, что он может покинуть команду?

— Всякие моменты были, всякие мысли в голову приходили. Что уж тут скрывать, когда у команды что-то не получается, всегда думаешь, как улучшить игру, что сделать в этой ситуации, может быть, тренер виноват, может быть, я виноват. Мы в одной команде. Есть спрос с наставника и есть спрос с меня. Бывает тяжело, мы с ним садимся и долго разговариваем после неудачных игр. А когда выигрываешь, всё хорошо и разговаривать особо не надо. Все обнимаются, звонят, поздравляют, у всех всё классно. Когда проигрываешь, реально тяжело. Остаемся с Парфеновым вдвоем или с тренерским штабом и размышляем, что делать. Всякие мысли приходят. Дай бог, чтобы у нас всё получилось. И самое главное, что мы играем в хороший футбол. Мне это очень нравится.

— С нового сезона будет заявочный лимит. Не боитесь, что топ-клубы разберут всех ваших квалифицированных россиян?

— У всех ребят действующие контракты. Будем смотреть на те предложения, которые нам поступят. При этом будем искать новых игроков. Взяли несколько мальчишек, которые играют теперь у нас. Так что, думаю, ничего страшного не произойдет.

— Есть модель работы «Уфы», которая постоянно берет молодых футболистов и часто продает их потом в топ-клубы. Почему у вас это не работает?

— У «Уфы» получается, а у нас как-то нет. Хотя я считаю, что некоторые наши игроки посильнее тех, кого продала «Уфа». Но это лично мое мнение. Нам не поступает никаких предложений по нашим игрокам. Все футболисты знают, что если запрос на них будет, то я всегда расскажу им об этом варианте. Ни от кого ничего не скрываем.

— То есть нельзя сказать, что предложения вас не устраивают? Их просто нет?

— Ни одного предложения клубу не было.