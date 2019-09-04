Прошли ТО: клубы РПЛ обновили трансферные рекорды

В закрывшееся летнее трансферное окно (ТО) клубы РПЛ потратили более €234 млн. На большую сумму команды закупались лишь однажды — шесть лет назад (€283 млн). Совершенные сделки серьезно повысили уровень российского чемпионата, а сразу несколько клубов побили свои собственные трансферные рекорды.

«Краснодар»

Кубанцы летом расстались с €30,4 млн и пополнили состав сразу восемью игроками. Было понятно, что «Краснодар» проводит масштабную кампанию под Лигу чемпионов. Усиление должно было помочь команде преодолеть квалификацию и впервые попасть в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Но сделать этого не удалось. Теперь от клуба ждут высоких результатов во внутреннем чемпионате. Пока «быки» оправдывают ожидания и ушли на паузу на первом месте. В последний день ТО «Краснодар» подписал контракт с португальским хавбеком Мануэлем Фернандешем, который находился в статусе свободного агента.

— Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае, — заявил «Известиям» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. — Довольны ли теми сделками, которые оформили? Всегда хочется чего-то большего.

«Зенит»

Несмотря на рекордные покупки, «Краснодар» не попал даже в тройку главных транжир. Самым щедрым оказался «Зенит», потратив €66,7 млн. При этом €40 млн из этой суммы питерцы выложили за одного игрока — бразильца Малкома. Сине-бело-голубые приобрели его у «Барселоны». На флажке «Зенит» оформил две сделки, купив у «Витесса» российского защитника Вячеслава Караваева (€8 млн) и взяв в аренду еще одного футболиста оборонительной линии — эквадорца Йордана Осорио у «Порту». Если первый игрок хорошо нам известен, то второй — абсолютная загадка.

— «Зенит» своими крупными покупками показывает, что намерен повторить успех прошлого сезона, — отметил «Известиям» известный спортивный функционер Александр Толстиков. — Плюс, наверняка, клуб хочет показать хороший результат в Лиге чемпионов. Безусловно, и ответственность после таких сделок увеличивается.

«Спартак»

Вторыми по тратам неожиданно стали красно-белые. Московский клуб не привык тратить много, но в этот раз купил игроков на €42 млн. Основная часть средств ушла на голландского хавбека Гуса Тиля (€18 млн) и чешского полузащитника Алекса Крала (€12 млн). Тем не менее главным усилением пока кажется немецкий нападающий Андреа Шюррле, арендованный на сезон у дортмундской «Боруссии».

— При всем уважении, текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи, — отметил «Известиям» экс-нападающий красно-белых Сергей Юран. — Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос. Но мне кажется, что, если сравнить по составу другие клубы, которые претендуют на чемпионство и Лигу чемпионов, «Спартаку» будет сложно с ними соперничать.

«Динамо»

Бело-голубые замыкают тройку самых щедрых клубов РПЛ, потратив €33,7 млн. Всем было известно, что у «Динамо» будут приличные средства на усиление состава, и от них стоит ждать масштабной кампании из-за смены владельцев. Москвичи подписали 12 новых футболистов и сумели привезти в РПЛ талантливого 25-летнего нападающего Максимилиана Филиппа, взятого за €20 млн из «Боруссии».

— У клуба было много приобретений, — сказал «Известиям» экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин. — Фактически, к сезону готовилась одна команда, а начинала его уже другая. Сейчас сложно давать оценки относительно итогов кампании. Посмотрим, как освоятся новички. Какую задачу можно ставить перед командой с учетом летних покупок? Наверное, еврокубки.

«Локомотив»

«Железнодорожники» вели себя достаточно сдержанно, но всё равно оставили на рынке €19,5 млн. Однако важно учитывать, что €12 млн ушли на выкуп у ПСЖ польского хавбека Гжегожа Крыховяка. Москвичи были обязаны это сделать, согласно подписанному год назад договору с парижским клубом о годовой аренде футболиста. Также стоит отметить аренду португальца Жоау Мариу у миланского «Интера». Возможно, с ним всё пойдет по тому же сценарию, что и с Крыховяком.

— Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода, — заявил «Известиям» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли всё сделали, пришлись ли новички ко двору. Но можно точно сказать, что трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом. А также то, что не было потрачено чрезмерных средств.

ЦСКА

Красно-синим также пришлось серьёзно потратиться. В это ТО армейцы совершили самый дорогой трансфер в своей истории, купив у «Эвертона» Николу Влашича за €15,7 млн. Всего же ЦСКА потратил €17,8 млн. В самый последний день периода дозаявок они арендовали бразильца Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы».

— Влашич — футболист, которого мы уже хорошо знали (игрок на протяжении года выступал за ЦСКА на правах аренды. — «Известий»), — отметил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. — Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берешь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение. Жалеем ли, что изначально не прописали с «Эвертоном» сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно.

Следующее трансферное окно откроется в чемпионате России уже в 2020 году. При этом сейчас клубы всё еще могут усиливаться свободными агентами.