«Каждому из нас надо задуматься над причинами неудач»

Хорошо начавший сезон казанский «Рубин» за последний месяц угодил в затяжной кризис. Подопечные Романа Шаронова проиграли четыре последние встречи в чемпионате России. Причем в двух из них — дома с «Сочи» (0:3) и на выезде с «Зенитом» (0:5) — потерпели оглушительные поражения.

В среду ко всем неудачам добавился вылет из Кубка России от команды низшего дивизиона. В выездной встрече 1/16 финала с одним из лидеров ФНЛ ,«Химками», клуб из столицы Татарстана был разгромлен со счетом 0:3.

После этой встречи в Подмосковье «Известия» пообщались с полузащитником «Рубина» Павлом Могилевцем. Этот футболист еще год назад выходил на поле в составе сборной России, с которой в 2014 году ездил на чемпионат мира в Бразилию, а также прошел через выступление в Лиге чемпионов за «Ростов» и является одним из наиболее опытных игроков в нынешнем составе «Рубина». В интервью «Известиям» 26-летний хавбек поделился мнением о причинах неудач команды и о том, как исправить ситуацию.

— Что произошло с командой в матче с «Химками»?

— Соперник больше хотел этой победы. Футболисты «Химок» выигрывали всю борьбу. Самое главное, в чем мы уступили, — это единоборства. И по итогу проиграли матч.

— Предыдущие поражения произошли тоже из-за проблем с единоборствами?

— Я только про эту игру буду говорить.

— Неудача в Химках не связана с несерьезным отношением к Кубку России, которое есть у многих клубов премьер-лиги?

— Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди еще встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию.

— Каким образом?

— Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы.

— Чего ждете от матча ближайшего тура чемпионата против «Уфы»?

— Нужно реабилитироваться. Постараемся выиграть следующий матч.

— После поражения от «Химок» к вам в раздевалку приходили руководители. Что говорили?

— Нам сказали, что это очередной удар, который надо выдержать и постараться исправить ситуацию.