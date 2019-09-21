«Зенит» разгромил «Рубин» в домашнем матче

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся 21 сентября на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Как отмечает «Газета.ру», счет на 58-й минуте открыл Бранислав Иванович. На 65-й минуте ворота соперника поразил Алексей Сутормин, спустя 10 минут он же оформил дубль. Затем отличились Роберт Мак (82-я минута) и Олег Шатов (87-я минута). Примечательно, что до этого сине-голубые также забили два мяча, но они засчитаны не были.

По итогам матча на счету «Зенита» 23 очка, он является лидером турнирной таблицы. «Рубин» расположился на 10-й строчке с 10 очками, передает «Интерфакс».

13 сентября петербургская команда обыграла тульский «Арсенал» в девятом туре чемпионата России по футболу. Встреча, также проходившая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 3:1.