Гендиректор «Зенита» обозначил сроки выхода Кокорина на поле

Гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, когда освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за клуб. Как передает в субботу, 21 сентября, канал РЕН ТВ, он сможет выйти на поле в октябре и ноябре в рамках товарищеских матчей.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть», — сказал Медведев.

20 сентября сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина на участие в чемпионате России вне регистрационного периода.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев 17 сентября условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание за драку. В заключении они провели 11 месяцев.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате инцидента пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

6 сентября суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева и братьев Кокориных.