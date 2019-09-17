Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом стало известно во вторник, 17 сентября.

Футболисты находились в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Из ворот учреждения сначала вышли Александр Кокорин и его брат Кирилл, следом за ними Мамаев. Всех троих встретил отчим Кокорина на внедорожнике. Футболисты молча дошли на машины и уехали, сообщает «РИА Новости».

Агентство ТАСС утверждает, что встречать Александра Кокорина также приехала его супруга Светлана и его агент Кирилл Логинов.

Адвокат осужденных Юрий Падалко заявил, что теперь футболисты должны зарегистрироваться по месту жительства, за ними будет вестись контроль до ноября–декабря.

Также по УДО в ближайшее время ожидается освобождение еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого. Приятель футболистов отбывает наказание в Брянской области, вопрос о его выходе на свободу будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.

По словам бывшего главного тренера сборной России Валерия Газзаева, футболисты вернутся в большой футбол — у обоих есть серьезная мотивация, чтобы доказать свою профпригодность.

Экс-врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков в интервью «Известиям» рассказал, что Кокорин и Мамаев смогут прийти в форму за три-четыре месяца и выйти на поле после зимней паузы в чемпионате. Известно, что форвард уже заключил новый контракт с «Зенитом», пишет «Газета.ру».