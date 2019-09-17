После освобождения Мамаев и братья Кокорины останутся под контролем полиции

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в центре Москвы, после условно-досрочного освобождения останутся под контролем полиции. Как сообщил во вторник, 17 сентября, адвокат футболистов Юрий Падалко, также под наблюдением останется и младший брат Кокорина Кирилл.

«Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлен контроль до ноября-декабря», — цитирует адвоката ТАСС.

Падалко не уточнил, ограничат ли для футболистов выезд за границу после условно-досрочного освобождения.

По словам адвоката, его подзащитные пребывают в хорошем настроении, «как может быть у людей, которые освобождаются».

Ранее бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков отметил в интервью «Известиям», что Кокорин и Мамаев будут готовы выйти на поле уже после зимней паузы в чемпионате.

«Важно, что им есть куда идти, половина клубов РПЛ готовит им предложения. На этот «товар» есть спрос, и большой», — сказал врач.

По его словам, для продолжения спортивной карьеры футболистам в первую очередь важно подготовить мышечный аппарат.

«Думаю, что уже через три-четыре месяца они смогут вернуть былую форму и выходить в играх чемпионата России весной 2020 года. Как говорится, мастерство не пропьешь. К тому же они довольно молоды: Кокорину нет даже 30», — сказал Васильков.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных Александра и Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Братья Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.