Кокорин и Мамаев рассказали о самых тяжелых моментах в СИЗО

Футболист Александр Кокорин рассказал о самых тяжелых моментах пребывания в заключении. После условно-досрочного освобождения спортсмен дал интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в СИЗО было много тяжелых моментов.

«Даже не знаю, как это всё описать. Это просто нужно там оказаться… весь этот режим, вся эта система, эти все следственные разбирательства, все эти перевозки… На мой взгляд, это самое тяжелое», — уточнил Кокорин.

Коллега Кокорина Павел Мамаев, который находился вместе с ним в СИЗО, согласился с ним.

«Больше психологическое давление было, но в плане физическом мы старались и стараемся до сих пор поддерживать. Психологически, да, было тяжело», — сказал Мамаев, отвечая на вопрос о том, как длительный перерыв в тренировках сказался на его спортивной форме.

По словам Мамаева, тяжело было из-за чувства неопределенности и из-за тревоги за родных.

«Когда тебя забирают из привычного ритма жизни, у тебя дома жена и дети остаются просто вот… и ты не понимаешь ничего, как что будет, постоянно в напряжении находишься, конечно, психологически огромное давление. Даже не связано оно, ты не переживаешь за себя, за свою какую-то карьеру дальнейшую, в большей степени переживаешь за своих близких», — отметил он.

Как напоминает «Газета.ру», 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева. Футболисты отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».