В Чечне рассказали о заслугах Кокорина и Мамаева перед народом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он отметил, что случившееся со спортсменами должно послужить уроком для всех звезд и всего общества.

Кадыров считает, что Кокорин и Мамаев давно осознали, что нельзя нарушать общественный порядок, поэтому можно было просто назначить им большие штрафы.

«Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети!» — написал глава Чечни.

По его словам, футболистам теперь придется долго восстанавливаться, чтобы играть на прежнем уровне.

«Эти ребята с раннего детства учились играть в футбол, выступали за ведущие клубы и сборную России, имеют заслуги перед народом и страной. И в один миг лишились всего этого!» — написал глава Чечни.

В заключение Кадыров отметил, что главное — это то, что футболисты все-таки выходят на свободу.

«Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» — добавил он.

Ранее 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, осужденных за драки в Москве.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. 11 августа начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».