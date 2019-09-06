Адвокат Мамаева и Кокорина сообщил об их планах вернуться в спорт

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, освобожденные из колонии условно-досрочно (УДО), после выхода на свободу вернутся в спорт. Об этом сообщил адвокат спортсменов Юрий Падалко.

По его словам, если прокуратура не станет обжаловать решение суда об УДО футболистов, то осужденные освободятся из колонии 17 сентября. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, ТАСС.

«Ребята, скорее всего, вернутся в спорт и продолжат футбольную карьеру», — сказал защитник Мамаева и Кокорина.

Ранее в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. В августе начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».