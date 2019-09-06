Сотрудников кафе не разозлила драка Кокорина и Мамаева

Администратор кафе, в котором футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку, сообщил, что на участников конфликта в заведении не держат зла. Об этом он рассказал «РИА Новости» 6 сентября.

«Эта ситуация выеденного яйца не стоит, не понимаю, почему вокруг нее так много шума. Никто ни на кого зла не держит, такое случается сплошь и рядом по всему миру. Мы просто отличились тем, что в деле были замешаны звезды», — заверил администратор «Кофемании», который во время происшествия находился в отпуске.

Ранее в этот же день Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. По словам адвоката, футболисты будут иметь некоторые ограничения свободы. В частности, спортсмены не смогут выехать из России без особой необходимости.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области. 11 августа начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».