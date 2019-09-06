Адвокат рассказал о нюансах освобождения Кокорина и Мамаева

Освобожденные по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут иметь некоторые ограничения свободы. Об этом рассказал адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата Кокорина Кирилла.

В частности, спортсмены не смогут выехать из России без особой необходимости, передает «Газета.ру». «Это, например, по состоянию здоровья освобожденного или родственника для оказания помощи», — пояснил юрист.

Ранее 6 сентября стало известно, что братьев Кокориных и Мамаева, отбывавших наказание в белгородской колонии, освободили условно-досрочно.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».